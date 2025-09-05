Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Σε μια βραδιά που θύμιζε περισσότερο στέψη παρά δείπνο εργασίας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάθισε επικεφαλής ενός τραπεζιού γεμάτου μερικούς από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής – και εισέπραξε απλόχερα κολακείες για την ηγεσία του, τη φιλοεπιχειρηματική του στάση και την υποστήριξή του στην καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Σαμ Άλτμαν (CEO OpenAI): «Σας ευχαριστώ που είστε ένας πρόεδρος τόσο φιλικός προς τις επιχειρήσεις και την καινοτομία. Είναι πραγματικά αναζωογονητικό. Πιστεύω ότι η ηγεσία σας μάς τοποθετεί σε μια τροχιά μακρόχρονης παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας. Αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς εσάς.»

Τιμ Κουκ (CEO Apple): «Θέλω να σας ευχαριστήσω που θέσατε τον τόνο ώστε να μπορούμε να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να φέρουμε βασική παραγωγή πίσω εδώ. Αυτό λέει πολλά για την ηγεσία και την προσήλωσή σας στην καινοτομία.»

Ο Κουκ μάλιστα ανακοίνωσε ότι η Apple σκοπεύει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ – ένα νούμερο που αποδόθηκε ευθέως στη σταθερότητα και τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Τραμπ: «Το πιο έξυπνο τραπέζι στον κόσμο»

«Οι πιο λαμπροί άνθρωποι είναι μαζεμένοι σε αυτό το τραπέζι», δήλωσε ο Τραμπ ανοίγοντας το δείπνο. «Αναμφίβολα, αυτή είναι μια ομάδα υψηλού IQ.»

Το τραπέζι περιλάμβανε επίσης τον Σούνταρ Πιτσάι (CEO Google/Alphabet), τον Άρβιντ Κρίσνα (CEO IBM), και φυσικά τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta), ο οποίος κάθισε ακριβώς δίπλα στον πρόεδρο. Όταν ο Τραμπ του είπε "Αυτή είναι η αρχή της πολιτικής σου καριέρας", ο Ζάκερμπεργκ χαμογέλασε αμήχανα και απάντησε: «Όχι, δεν είναι...»

Ο Τραμπ σχολίασε ακόμα την ευνοϊκή απόφαση που έλαβε ο Πιτσάι σε πρόσφατη δικαστική υπόθεση περί μονοπωλίου: «Είχες μια πολύ καλή μέρα χθες. Θες να μας μιλήσεις για αυτή τη μεγάλη σου νίκη;»

που έλαβε ο Πιτσάι σε πρόσφατη δικαστική υπόθεση περί μονοπωλίου: «Είχες μια πολύ καλή μέρα χθες. Θες να μας μιλήσεις για αυτή τη μεγάλη σου νίκη;» Ο Πιτσάι απάντησε: «Είμαι απλώς χαρούμενος που τελείωσε».

Ο Τραμπ υπενθύμισε: «Ο Μπάιντεν ήταν αυτός που σας μήνυσε, το ξέρετε, σωστά;»

Το δείπνο έγινε λίγες ώρες μετά από μια ειδική συνάντηση για την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό την αιγίδα της Μελάνια Τραμπ. Εκπρόσωποι των Microsoft, Amazon, Google, IBM, OpenAI και Nvidia ανακοίνωσαν νέες δεσμεύσεις για την προώθηση της AI εκπαίδευσης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εστίασε στις πρακτικές ανάγκες των εταιρειών, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την άμεση παροχή ενέργειας στα data centers: «Φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε στο να συνδέσετε τα data centers σας με το δίκτυο. Σας διευκολύνουμε με τις άδειες και τις παροχές. Γνωρίζω πολλά για τις επιχειρήσεις σας – τις μελετώ.»

Με πληροφορίες από Wall Street Journal