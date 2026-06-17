Daveigh Chase: Νεκρή σε ηλικία 35 ετών η ηθοποιός που έπαιξε τη Σαμάρα Μόργκαν στην «Κατάρα»

Σε ηλικία 35 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Daveigh Chase, γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στο θρίλερ «Η Κατάρα» και από τη μεταγλώττισή της ως «Λίλο» στη δημοφιλή ταινία της Disney, «Λίλο και Στιτς».

Την είδηση επιβεβαίωσε στο TMZ ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντες, ο οποίος ανέφερε ότι η Daveigh Chase πέθανε την Τρίτη από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη στο αίμα, που οδήγησαν σε σηψαιμία και τελικά σε πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Daveigh Chase είχε εισαχθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



What we know: https://t.co/SVsUH8bxD2 pic.twitter.com/RgjtfW2LdT — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

Daveigh Chase: Η πορεία και το έργο της

Η Daveigh Chase έγινε γνωστή από πολύ μικρή ηλικία. Το 2002 δάνεισε τη φωνή της στη Λίλο στην ταινία της Disney «Λίλο και Στιτς», έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων της δεκαετίας του 2000. Συνέχισε να ερμηνεύει τον ίδιο ρόλο και στην τηλεοπτική σειρά που ακολούθησε.

Την ίδια περίοδο χάρισε τη φωνή της και στη Τσιχίρο Ογκίνο, την πρωταγωνίστρια της αμερικανικής μεταγλώττισης της βραβευμένης ταινίας anime «Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων».

Παράλληλα, «έπαιξε» τη Σαμάρα Μόργκαν στην «Κατάρα», ταινία προβλήθηκε το 2002. Για την ερμηνεία της απέσπασε το βραβείο MTV Movie Award στην κατηγορία του καλύτερου κινηματογραφικού «κακού».

Από το 2006 συμμετείχε επίσης στη δημοφιλή σειρά του HBO Big Love, όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ σε 32 επεισόδια κατά τη διάρκεια των πέντε κύκλων της σειράς.

Στην καριέρα της εμφανίστηκε ακόμη στις παραγωγές Donnie Darko, Beethoven's 5th, Σαμπρίνα, η μικρή μάγισσα,, ER, Mercy και σε αρκετές ακόμη τηλεοπτικές και κινηματογραφικές δουλειές.

Η οικογένειά της έχει ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με τον θάνατό της.

Με πληροφορίες από TMZ