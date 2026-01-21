«Δάσος υπό το μηδέν» σχηματίστηκε στην Ιαπωνία: Παγοκρύσταλλα κρέμονται από δένδρα

Ένα πανδοχείο που βρίσκεται στην πόλη Τακαγιάμα, στην κεντρική Ιαπωνία, δημιούργησε για ακόμη μία χρονιά το «παγωμένο δάσος», εκμεταλλευόμενο τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή.

Το πανδοχείο βρίσκεται στην επαρχία Γκίφου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων. Κάθε χρόνο περίπου αυτή την εποχή, δημιουργεί αυτό που αποκαλεί «Δάσος υπό το μηδέν», ψεκάζοντας νερό στα δέντρα και στις πλαγιές των βουνών, σχηματίζοντας ένα άκρως χειμωνιάτικο και παραμυθένιο σκηνικό στην Τακαγιάμα.

Το δάσος έχει μια φανταστική όψη, με παγοκρύσταλλα να κρέμονται από τα δένδρα σαν κουρτίνες και άλλα που μοιάζουν με μέδουσες, περιγράφει το πρακτορείο ειδήσεων της Ιαπωνίας.

Ιαπωνία: Τι ανέφερε ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου

Ένας άνδρας 70 ετών από την επαρχία Καγκάβα είπε ότι είναι πανέμορφο. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος σαν αυτό στην περιοχή Σικόκου όπου ζει και ότι είναι εξαιρετικό.

Ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου, Κομπαγιάσι Νοριχίρο, είπε ότι είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει κάτι υπέροχο για να το απολαύσουν όλοι.

Με πληροφορίες από NHK, Euronews