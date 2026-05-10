Δασμοί Τραμπ: Πάνω από 8 δισ. ευρώ το κόστος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επιβαρυνθεί με περισσότερα από 8 δισ. ευρώ λόγω των αμερικανικών δασμών τον τελευταίο χρόνο, καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ποσό αφορά το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026 και βασίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών των Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis και Volvo Cars, έναν χρόνο μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει δραστικά τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ είχαν αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 2,5% σε 27,5% στις 3 Απριλίου του περασμένου έτους, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής προστατευτισμού της κυβέρνησης Τραμπ. Αν και το ποσοστό μειώθηκε αργότερα στο 15% μετά τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Αύγουστο, οι επιπτώσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν ιδιαίτερα βαριές.

Ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Άντλιτς, προειδοποίησε πρόσφατα ότι μόνο για φέτος οι δασμοί των ΗΠΑ ενδέχεται να κοστίσουν στην εταιρεία περίπου 4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Volkswagen φαίνεται να έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, με τις επιβαρύνσεις για τον γερμανικό όμιλο να φτάνουν τα 3,6 δισ. ευρώ. Η BMW ανακοίνωσε αντίστοιχες απώλειες περίπου 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η Mercedes-Benz εκτιμά ότι η επιβάρυνσή της ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25%, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τηρεί τη συμφωνία του περασμένου έτους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει προθεσμία έως τις αρχές Ιουλίου για την πλήρη εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας.

Αναλυτές της Bernstein εκτιμούν ότι εάν εφαρμοστούν οι νέοι δασμοί, οι Volkswagen, BMW και Mercedes θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν επιπλέον κατά 2,6 δισ. ευρώ μέσα στο 2026.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με έντονες πιέσεις λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στην κινεζική αγορά και του υψηλού κόστους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια απορρόφησης νέων επιβαρύνσεων.

Η Audi προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη νέα αύξηση των δασμών θα δημιουργήσει «σημαντική επιβάρυνση» για την εταιρεία. Παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη του νέου πολυτελούς SUV Q9, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις προτιμήσεις των Αμερικανών καταναλωτών. Ωστόσο, το μοντέλο θα παράγεται στη Μπρατισλάβα, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε δασμούς.

Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις των δασμών, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Όλιβερ Τσίπσε, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευνοϊκότερη μεταχείριση στις εταιρείες που διαθέτουν παραγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Financial Times