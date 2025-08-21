Δασμοί Τραμπ: Μειώνονται στο 15% σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φάρμακα - Η κοινή δήλωση Ουάσιγκτον και ΕΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, ξυλεία και ημιαγωγούς στο 15%, όπως αναφέρουν σε κοινή δήλωση Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Μάρος Σέφτσοβιτς, τόνισε ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει προς το παρόν τον τομέα του κρασιού και των αλκοολούχων, αλλά εξέφρασε την πρόθεση να ανοίξει ο δρόμος για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σε περισσότερους κλάδους.

Η κοινή δήλωση, με ημερομηνία 21 Αυγούστου, βασίζεται στη συνάντηση των ηγετών των δύο πλευρών, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ, στη Σκωτία στις 27 Ιουλίου, όταν συμφωνήθηκε ένα πρώτο πλαίσιο για το εμπόριο.

Η δήλωση διευκρινίζει ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά από 27,5% σε 15%, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε. θα καταργήσει τους δικούς της δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Η Ε.Ε., από την πλευρά της, διατηρεί δασμό 10% στα αυτοκίνητα και διευρύνει την πρόσβαση σε μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα εξαιρέσουν από τους υψηλότερους δασμούς αεροσκάφη, ανταλλακτικά, φελλό και γενόσημα φάρμακα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για την υπερπαραγωγή χάλυβα και αλουμινίου και να εξετάσουν δασμολογικές ποσοστώσεις, καθώς και να αντιμετωπίσουν περιορισμούς εξαγωγών από τρίτες χώρες όπως η Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω την ευελιξία στον φόρο άνθρακα για αμερικανικές εταιρείες και θα διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί βιωσιμότητας και αλυσίδας εφοδιασμού δεν περιορίζουν άδικα το διατλαντικό εμπόριο.

Επιβεβαιώνοντας τις προφορικές διαβεβαιώσεις της Σκωτίας, η Ε.Ε. σκοπεύει να αγοράσει ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών προϊόντων, έως το 2028, καθώς και αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισ. δολαρίων. Επιπλέον, ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν 600 δισ. δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις ΗΠΑ μέχρι το ίδιο έτος.

Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί επίσης στην αποφυγή υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ που είχαν απειλήσει προηγουμένως την Ε.Ε., διασφαλίζοντας μια πιο σταθερή βάση για το διατλαντικό εμπόριο.