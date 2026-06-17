ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς

Ο Κρίστιαν Σίρχοντ, δάσκαλος μαθηματικών στις ΗΠΑ, έκανε ένα απλό και αστείο μάθημα αποδοχής στους μαθητές του, ξεχωρίζοντας το τι σημαίνει πραγματικά η λέξη «gay» από τα στερεότυπα που συχνά τη μετατρέπουν σε προσβολή.

The LiFO team
The LiFO team
Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς Facebook Twitter
φωτογραφία: instagram
0

Ένας δάσκαλος μαθηματικών στις ΗΠΑ έγινε viral, μετά από ένα μάθημα που έδωσε στους μαθητές του για το τι είναι και κυρίως τι δεν είναι «gay».

Ο Κρίστιαν Σίρχοντ, ο οποίος είναι στρέιτ και έχει χτίσει μεγάλο κοινό στο TikTok και στο Instagram με βίντεο γύρω από την αποδοχή, την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των μεταναστών και τη ΛΟΑΤΚΙ+ συμπερίληψη, αποφάσισε να απαντήσει σε μια λέξη που ακούει συχνά μέσα στην τάξη.

«Αυτό είναι gay, εκείνο είναι gay, όλα είναι gay», λέει στους μαθητές του στο βίντεο, πριν τους ρωτήσει αν ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει η λέξη. Ένας μαθητής απαντά: «Όταν σου αρέσει το ίδιο φύλο με εσένα». Ο δάσκαλος συμφωνεί και ξεκινά ένα μάθημα που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι.

Μπροστά σε μια παρουσίαση PowerPoint, ο Σίρχοντ αρχίζει να ρωτά τα παιδιά αν διάφορα πράγματα είναι gay. «Το να βάφεις τα νύχια σου είναι gay;», ρωτά. «Όχι!», απαντούν τα παιδιά. «Το να φοράς ροζ;». «Όχι!». «Το να φοράς crop top;». «Όχι!». «Το να κρατάς το χέρι των φίλων σου;». «Όχι!».

@mr.shearhod

Things are just things 🫶

♬ original sound - Christian Shearhod

Στη συνέχεια ρωτά για την Barbie, το My Little Pony, τα φορέματα και άλλες εικόνες που συχνά φορτώνονται με στερεότυπα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Κάθε φορά, τα παιδιά απαντούν δυνατά ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι gay.

Κάποια στιγμή, ο δάσκαλος δείχνει στην τάξη την εικόνα ενός άντρα με ροζ φόρεμα και ρωτά αν πιστεύουν ότι «νιώθει bonita». Οι μαθητές φωνάζουν πως ναι. Το μάθημα κορυφώνεται όταν τους ρωτά αν «τα αγόρια που τους αρέσουν τα αγόρια» και «τα κορίτσια που τους αρέσουν τα κορίτσια» είναι gay. Εκεί, η απάντηση αλλάζει: «Ναι!».

@mr.shearhod

Is it gay!?? 🌈

♬ original sound - Christian Shearhod

Στο τελευταίο slide εμφανίζεται ένα μικρό κορίτσι με τους δύο μπαμπάδες του. Η τάξη χειροκροτεί. «Μπορείτε να πιστέψετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν αυτό και δεν τους αρέσει;», ρωτά ο Σίρχοντ. «Τόσο μίσος, έτσι; Αυτό είναι όμορφο. Και το να είσαι gay είναι…». «ΟΚ!», απαντούν τα παιδιά.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok και εκατοντάδες σχόλια από χρήστες που επαίνεσαν τον δάσκαλο για τον τρόπο με τον οποίο έκανε ένα θέμα που συχνά παρουσιάζεται ως «δύσκολο» να μοιάζει απλό, χαρούμενο και κατανοητό για τα παιδιά.

Ο Σίρχοντ έχει 1,8 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και 1,3 εκατομμύρια στο Instagram. Στα βίντεό του μιλά συχνά για συμπερίληψη, δικαιώματα, σχολείο και καθημερινά στερεότυπα. Έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τις αντιδράσεις που προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως στρέιτ, ενώ η σύντροφός του είναι τρανς γυναίκα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται viral για παρόμοιο λόγο. Το 2023 είχε προκαλέσει πάλι ομοφοβικές όταν πήγε τον τότε τρίχρονο γιο του για μανικιούρ, αφού η δασκάλα του παιδιού τού είχε πει ότι μόνο τα κορίτσια μπορούν να βάφουν τα νύχια τους.


Αυτή τη φορά, το μήνυμά του ήταν ακόμη πιο άμεσο: τα ρούχα, τα χρώματα, τα παιχνίδια ή οι χειρονομίες δεν είναι από μόνα τους «gay». Gay είναι η αγάπη και η έλξη προς ανθρώπους του ίδιου φύλου. Και αυτό, όπως φώναξαν τα παιδιά στην τάξη, είναι απολύτως εντάξει.

Με στοιχεία από LGBTQ Nation

Διεθνή

Tags

0

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Τα “αόρατα” παιδιά – οι εμπειρίες ενηλίκων που μεγάλωσαν με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς στην Ελλάδα»

Lgbtqi+ / Τα «αόρατα» παιδιά: Εμπειρίες ενηλίκων που μεγάλωσαν με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς στην Ελλάδα

Η διδακτορική έρευνα της Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, ψυχολόγου και επιστημονικά υπεύθυνης του Orlando LGBT, εστιάζει στα παιδιά κάποιων οικογενειών που δεν ήταν σαν τις άλλες και που υπήρχαν και στη χώρα μας πολύ πριν αρχίσουν να συζητιούνται δημόσια το σύμφωνο συμβίωσης και ο γάμος για όλ@, για τα παιδιά εκείνα που ήταν μέχρι πρότινος «αόρατα», όπως υπήρξε και η ίδια.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς

Διεθνή / Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς

Ο Κρίστιαν Σίρχοντ, δάσκαλος μαθηματικών στις ΗΠΑ, έκανε ένα απλό και αστείο μάθημα αποδοχής στους μαθητές του, ξεχωρίζοντας το τι σημαίνει πραγματικά η λέξη «gay» από τα στερεότυπα που συχνά τη μετατρέπουν σε προσβολή.
THE LIFO TEAM
TOP GEAR ΤΖΕΡΕΜΙ ΚΛΑΡΚΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διεθνή / O πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Τζέρεμι Κλάρκσον, διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear δεν διευκρίνισε το είδος του καρκίνου, αλλά ανέφερε ότι πρόκειται για μια «επιθετική» μορφή και ότι αφαιρέθηκε μέρος του προστάτη του στο πλαίσιο της θεραπείας
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή

Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει πως οι σημειώσεις του χρηματιστή ήταν ασαφείς και γι' αυτό οι δικηγόροι του δεν είχαν στοιχεία για τον Αμερικανό πρόεδρο
THE LIFO TEAM
«Oύτε γη, ούτε νερό» φωνάζουν στην Αλβανία

LiFO politics / Στην Αλβανία δεν θέλουν να δώσουν «ούτε γη, ούτε νερό»

Γιατί έχει ξεσηκωθεί τόσος κόσμος στη γειτονική χώρα και τι παιχνίδι παίζεται με τις εξαγγελθείσες τουριστικές επενδύσεις στη νήσο Σαζάν (Σάσωνα) και την προστατευόμενη παράκτια ζώνη του Ζβέρνετς; Την ιστορία αυτή προσπαθήσαμε να φωτίσουμε με την υποψήφια διδακτόρισσα Κοινωνιολογίας Ιλιρίντα Μουσαράι.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
 