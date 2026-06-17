Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς

Ένας δάσκαλος μαθηματικών στις ΗΠΑ έγινε viral, μετά από ένα μάθημα που έδωσε στους μαθητές του για το τι είναι και κυρίως τι δεν είναι «gay».

Ο Κρίστιαν Σίρχοντ, ο οποίος είναι στρέιτ και έχει χτίσει μεγάλο κοινό στο TikTok και στο Instagram με βίντεο γύρω από την αποδοχή, την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των μεταναστών και τη ΛΟΑΤΚΙ+ συμπερίληψη, αποφάσισε να απαντήσει σε μια λέξη που ακούει συχνά μέσα στην τάξη.

«Αυτό είναι gay, εκείνο είναι gay, όλα είναι gay», λέει στους μαθητές του στο βίντεο, πριν τους ρωτήσει αν ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει η λέξη. Ένας μαθητής απαντά: «Όταν σου αρέσει το ίδιο φύλο με εσένα». Ο δάσκαλος συμφωνεί και ξεκινά ένα μάθημα που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι.

Μπροστά σε μια παρουσίαση PowerPoint, ο Σίρχοντ αρχίζει να ρωτά τα παιδιά αν διάφορα πράγματα είναι gay. «Το να βάφεις τα νύχια σου είναι gay;», ρωτά. «Όχι!», απαντούν τα παιδιά. «Το να φοράς ροζ;». «Όχι!». «Το να φοράς crop top;». «Όχι!». «Το να κρατάς το χέρι των φίλων σου;». «Όχι!».

Στη συνέχεια ρωτά για την Barbie, το My Little Pony, τα φορέματα και άλλες εικόνες που συχνά φορτώνονται με στερεότυπα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Κάθε φορά, τα παιδιά απαντούν δυνατά ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι gay.

Κάποια στιγμή, ο δάσκαλος δείχνει στην τάξη την εικόνα ενός άντρα με ροζ φόρεμα και ρωτά αν πιστεύουν ότι «νιώθει bonita». Οι μαθητές φωνάζουν πως ναι. Το μάθημα κορυφώνεται όταν τους ρωτά αν «τα αγόρια που τους αρέσουν τα αγόρια» και «τα κορίτσια που τους αρέσουν τα κορίτσια» είναι gay. Εκεί, η απάντηση αλλάζει: «Ναι!».

@mr.shearhod Is it gay!?? 🌈 ♬ original sound - Christian Shearhod

Στο τελευταίο slide εμφανίζεται ένα μικρό κορίτσι με τους δύο μπαμπάδες του. Η τάξη χειροκροτεί. «Μπορείτε να πιστέψετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν αυτό και δεν τους αρέσει;», ρωτά ο Σίρχοντ. «Τόσο μίσος, έτσι; Αυτό είναι όμορφο. Και το να είσαι gay είναι…». «ΟΚ!», απαντούν τα παιδιά.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok και εκατοντάδες σχόλια από χρήστες που επαίνεσαν τον δάσκαλο για τον τρόπο με τον οποίο έκανε ένα θέμα που συχνά παρουσιάζεται ως «δύσκολο» να μοιάζει απλό, χαρούμενο και κατανοητό για τα παιδιά.

Ο Σίρχοντ έχει 1,8 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και 1,3 εκατομμύρια στο Instagram. Στα βίντεό του μιλά συχνά για συμπερίληψη, δικαιώματα, σχολείο και καθημερινά στερεότυπα. Έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τις αντιδράσεις που προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως στρέιτ, ενώ η σύντροφός του είναι τρανς γυναίκα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται viral για παρόμοιο λόγο. Το 2023 είχε προκαλέσει πάλι ομοφοβικές όταν πήγε τον τότε τρίχρονο γιο του για μανικιούρ, αφού η δασκάλα του παιδιού τού είχε πει ότι μόνο τα κορίτσια μπορούν να βάφουν τα νύχια τους.

Αυτή τη φορά, το μήνυμά του ήταν ακόμη πιο άμεσο: τα ρούχα, τα χρώματα, τα παιχνίδια ή οι χειρονομίες δεν είναι από μόνα τους «gay». Gay είναι η αγάπη και η έλξη προς ανθρώπους του ίδιου φύλου. Και αυτό, όπως φώναξαν τα παιδιά στην τάξη, είναι απολύτως εντάξει.

Με στοιχεία από LGBTQ Nation