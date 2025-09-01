Δανία: Ο άνθρωπος του Τραμπ στη Γροιλανδία και οι μυστικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Οι σχέσεις Δανίας-ΗΠΑ έφτασαν σε νέο χαμηλό αυτή την εβδομάδα μετά από ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία, το τεράστιο Αρκτικό νησί που ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να ελέγξει η Αμερική.

Ταυτόχρονα, όμως, εξέχουσες προσωπικότητες συνδεδεμένες με τον Τραμπ προωθούν τη στρατηγική του για τη Γροιλανδία με τρόπο που είναι μάλλον φανερός παρά μυστικός.

Μία από αυτές τις προσωπικότητες είναι ο Thomas Dans — επενδυτής, πρώην αρμόδιος της Αρκτικής και αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, καθώς και ενεργός χρήστης social media. Αν και δηλώνει ότι δεν έχει επίσημο ρόλο, τα μέσα ενημέρωσης στη Γροιλανδία τον αποκαλούν «ο άνθρωπος του Τραμπ στο νησί».

Ο Dans έχει διοργανώσει επισκέψεις υψηλών προσώπων, όπως αυτή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο Nuuk, και σχεδίασε (χωρίς αποτέλεσμα) την επίσκεψη της συζύγου του αντιπροέδρου στο νησί. Τονίζει ότι είναι ένας φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ και της «MAGA» ατζέντας και δηλώνει υπερήφανος που συμβάλλει στην «ιστορική προσπάθεια για περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια και καλή θέληση».

Ο Dans ηγείται της οργάνωσης American Daybreak, που προωθεί την ενημέρωση για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την «επιστροφή της Αμερικής στην Αρκτική». Πρόσφατα επισκέφθηκε εγκαταλελειμμένη αμερικανική στρατιωτική βάση για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του USAT Dorchester το 1943.

Οι δανικές αρχές, σοκαρισμένες από τις αναφορές περί αμερικανικών επιχειρήσεων επιρροής, δηλώνουν ότι θα θεωρήσουν «μη αποδεκτές» οποιεσδήποτε αποδείξεις ανάμειξης. Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν ελέγχει τις ενέργειες ιδιωτών πολιτών».

Η Γροιλανδία, με μόλις 57.000 κατοίκους, παραμένει στρατηγικά σημαντική: ο Dans ξεκαθαρίζει ότι «η ασφάλεια της Γροιλανδίας ανήκει στις ΗΠΑ» και ότι η χώρα «είναι δική μας για να χαθεί». Οι περισσότεροι Γροιλανδοί θέλουν ανεξαρτησία από τη Δανία, αλλά αρνούνται να ενσωματωθούν στις ΗΠΑ, με ποσοστό 85% να το απορρίπτει σε έρευνα του Ιανουαρίου.

Η ένταση δείχνει ότι η Αμερική, ιστορικός σύμμαχος της Δανίας, πλέον αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος όταν πρόκειται για τη Γροιλανδία, ενώ το νησί παραμένει στο επίκεντρο γεωστρατηγικών σχεδιασμών.

Με πληροφορίες από financial Times