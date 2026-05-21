Δανία: Η βασίλισσα Μαργαρίτα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την καρδιακή προσβολή

Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη λίγες ημέρες πριν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού οίκου, η 86χρονη βασίλισσα Μαργαρίτα επέστρεψε στην οικία της στο παλάτι Fredensborg, μετά τη νοσηλεία της στο Rigshospitalet, καθώς η καρδιακή προσβολή οδήγησε στην εισαγωγή της για παρακολούθηση και εξετάσεις.

Η εισαγωγή της είχε ανακοινωθεί στις 14 Μαΐου, όταν το παλάτι γνωστοποίησε ότι η κατάσταση της υγείας της σχετιζόταν με την καρδιά και ότι θα παρέμενε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και περαιτέρω εξετάσεις.

Όπως είχε επισημανθεί τότε, η βασίλισσα ήταν κουρασμένη αλλά σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ενώ ο βασιλικός οίκος είχε τονίσει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν προκύψουν εξελίξεις.

Με την έξοδό της από το νοσοκομείο, ανακοινώθηκε επίσης ότι η βασίλισσα ευχαριστεί για τα μηνύματα στήριξης και τις ευχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Η αποκατάστασή της θα συνεχιστεί σε πιο ήρεμο περιβάλλον, καθώς οι γιατροί της συνέστησαν ξεκούραση.

Παράλληλα, η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση της πεθεράς της έχει βελτιωθεί σημαντικά και ότι είναι χαρούμενη που επέστρεψε στο σπίτι της. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για ανάρρωση, ακυρώθηκε προγραμματισμένη δημόσια εμφάνισή της, ώστε να δοθεί χρόνος πλήρους αποκατάστασης.

