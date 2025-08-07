Δανία: 15χρονος σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Μαθητής 15 ετών από τη Δανία φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο.

Ο 15χρονος τέθηκε υπό κράτηση αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές υποψιάζονται, ότι προετοίμαζε, μαζί με δύο συμμαθητές του, ένοπλη επίθεση σε σχολείο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, η αστυνομία.

«Την Παρασκευή 1η Αυγούστου του 2025, η αστυνομία της νοτιοανατολικής Γιουτλάνδης (δυτικά) δέχθηκε μια καταγγελία σχετικά με τον σχεδιασμό μιας ένοπλης επίθεσης σε σχολείο, στο σχολείο Sct. Michaels στο Κόλντινγκ», στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Η εκτίμηση των αρχών, είναι πως δεν υπάρχει «πραγματικός και συγκεκριμένος κίνδυνος για το εν λόγω σχολείο ούτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο».

Συνολικά συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και όπως εξήγησε ει η αστυνομία, «ο ένας από τους υπόπτους ηλικίας 15 ετών οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες».

Οι άλλοι δύο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους. Το σχολείο εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν η επίθεση είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Κόλντινγκ, την όγδοη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην οποία οι σχολικές διακοπές τελειώνουν γύρω στις 11 Αυγούστου.

Οι ύποπτοι είναι μαθητές ενός άλλου σχολείου, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ