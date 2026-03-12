«Δάχτυλα στη σκανδάλη»: Οι Ιρανικές Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες καθώς καλούνται σε δράση

Τις τελευταίες ώρες έχουν ενταθεί οι προειδοποιήσεις των Αρχών προς τους Ιρανούς, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθυνθεί στους Ιρανούς, καλώντας τους να «αναλάβουν την κυβέρνηση», οι Αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας στέλνουν αντίθετα, αυστηρά μηνύματα για όποιον τολμήσει να διαδηλώσει.

Ο αρχηγός της Ιρανικής αστυνομίας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιονδήποτε συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις «κατ’ εντολήν του εχθρού», προσθέτοντας ότι «όλες οι δυνάμεις μας έχουν τα δάχτυλα στη σκανδάλη για να υπερασπιστούν την επανάσταση και το λαό μας».

Παράλληλα, παρουσιαστής κρατικού καναλιού προειδοποίησε ότι όσοι διαδηλώσουν ή συνεργαστούν με εχθρικές δυνάμεις εντός ή εκτός Ιράν θα αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις, ακόμα και κατάσχεση περιουσίας ή ποινή θανάτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για «κατασκοπεία και συνεργασία με εχθρικές χώρες». Ταυτόχρονα, πρόσωπα εκτός Ιράν προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους πολίτες να δράσουν κατά της κυβέρνησης. Ο εξόριστος σάχης Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τους Ιρανούς να συγκεντρώσουν βασικά είδη, να παραμείνουν στα σπίτια τους και να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες από απόσταση, ενώ απευθύνθηκε και στα μέλη των στρατιωτικών και των δυνάμεων ασφαλείας, προτρέποντάς τα να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις καταστολής.

Η ένταση εντός Ιράν έχει αυξηθεί, με μπλόκα στους δρόμους, ελέγχους και διακοπές στο διαδίκτυο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σημεία ελέγχου στην Τεχεράνη, με δεκάδες νεκρούς, σύμφωνα με ημι-επίσημη κρατική υπηρεσία ειδήσεων Fars, που ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο να δημιουργήσουν αναταραχή ή αντι-κυβερνητικές διαδηλώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, καλώντας τον να «πάρει τη μοίρα στα χέρια του» και χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως μοναδική ευκαιρία για να ανατρέψουν το καθεστώς των Αγιατολάχ.

Η αντιφατική πίεση -από τις αυστηρές απειλές των αρχών στο εσωτερικό της χώρας έως τα καλέσματα για δράση από το εξωτερικό- καταδεικνύει την ένταση και την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Εκατομμύρια Ιρανοί παρακολουθούν την εξέλιξη των γεγονότων, ζυγίζοντας τους κινδύνους για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει.

Με πληροφορίες BBC