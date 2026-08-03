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Cyclospora: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο πρώτοι θάνατοι που σχετίζονται με την επιδημία

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ, οι δύο ασθενείς είχαν υποκείμενα νοσήματα

The LiFO team
The LiFO team
CYCLOSPORA ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Δύο άνθρωποι στο Μίσιγκαν έχασαν τη ζωή τους ενώ νοσούσαν με κυκλοσπορίαση (cyclospora), όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας τους πρώτους γνωστούς θανάτους που συνδέονται με την επιδημία.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν με βεβαιότητα την πηγή της μόλυνσης ή τους λόγους εξάπλωσής της.

Τα ιατρικά αρχεία δείχνουν ότι τα δύο άτομα που πέθαναν «είχαν σημαντικά υποκείμενα προβλήματα υγείας, τα οποία ενδέχεται να επιδεινώθηκαν από την κυκλοσπορίαση και την αφυδάτωση», ανέφερε τη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Μίσιγκαν. Γενικά, οι ειδικοί σε θέματα υγείας δεν θεωρούν την κυκλοσπορίαση μια ασθένεια που απειλεί τη ζωή.

Τα κρούσματα κυκλοσπορίασης αυξάνονται σταθερά από τα τέλη Ιουνίου, όταν αναφέρθηκε το πρώτο ξέσπασμα στο Μίσιγκαν. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν καταγράψει περισσότερα από 11.000 κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα, αν και ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς δεν αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις στις πολιτειακές υγειονομικές αρχές ή στο CDC.

Οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν εντοπίσει με σαφήνεια την προέλευση της επιδημίας, αν και πολλές περιπτώσεις έχουν συνδεθεί με φρέσκα προϊόντα της εταιρείας Taylor Farms, τα οποία διατίθενται και σε εστιατόρια Taco Bell. Η Taylor Farms προχώρησε στα μέσα Ιουλίου σε ανάκληση μαρουλιού iceberg που προερχόταν από το Μεξικό λόγω της επιδημίας, ενώ και η Taco Bell ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μαρούλι.

Cyclospora: Τι είναι και ποια τα συμπτώματα

Η κυκλοσπορίαση είναι μια γαστρεντερική λοίμωξη που εμφανίζεται συχνότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με το CDC. Προκαλείται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο, το οποίο μεταδίδεται μέσω τροφίμων που έχουν μολυνθεί με κόπρανα. Συχνή πηγή εξάρσεων αποτελούν τα ωμά προϊόντα, όπως τα σμέουρα, ο βασιλικός, οι έτοιμες σαλάτες, ο κόλιανδρος, τα μείγματα φρούτων και μούρων, το μαρούλι και τα φασολάκια.

Τα συμπτώματα της κυκλοσπορίασης ποικίλλουν, αλλά συχνά περιλαμβάνουν υδαρή ή «εκρηκτική» διάρροια. Άλλα συμπτώματα είναι τα αέρια, η απώλεια βάρους, οι κοιλιακές κράμπες, η κόπωση και η ναυτία. Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει αντιβιοτικά, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα υποχωρούν χωρίς θεραπεία.

Οι ειδικοί υγείας συνιστούν το καλό πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών κάτω από τρεχούμενο νερό πριν από την κατανάλωσή τους. Ορισμένα τρόφιμα, όπως τα αγγούρια και τα καρπούζια, θα πρέπει να τρίβονται με καθαρή βούρτσα πριν καταναλωθούν. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της επιδημίας και να ερευνούν την πηγή της μεγαλύτερης έξαρσης κυκλοσπορίασης που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Διεθνή

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