Crans-Montana: Τέσσερα νέα άτομα στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωτιά με τους 41 νεκρούς

Η έρευνα για τη φονική φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο Crans-Montana επεκτάθηκε, καθώς τέσσερις νυν και πρώην δημοτικοί αξιωματούχοι εντάχθηκαν στους υπόπτους, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τοπικά μέσα και το πρακτορείο AFP.

Με την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στο στόχαστρο της ποινικής έρευνας φτάνει πλέον τους 13.

Crans-Montana: Νέοι ύποπτοι και επόμενες καταθέσεις για τη φωτιά

Μεταξύ όσων θα κληθούν να καταθέσουν το διάστημα από 11 Μαΐου έως 3 Ιουνίου περιλαμβάνονται ο εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για την ασφάλεια, ο αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας, πρώην δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για την ασφάλεια (2013–2016) και ο πρώην πρόεδρος της γειτονικής κοινότητας Chermignon (2009 - 2016).

Παράλληλα, ο βασικός ύποπτος, ο Γάλλος επιχειρηματίας Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτης του μπαρ μαζί με τη σύζυγό του, αναμένεται να ανακριθεί εκ νέου στις 5 Ιουνίου. Η προηγούμενη κατάθεσή του είχε αναβληθεί για λόγους υγείας.

Ο δικηγόρος των θυμάτων, Ρομέν Ζορντάν, έκανε λόγο για «σταθερή πρόοδο» της έρευνας και «εντατικό ρυθμό ανακρίσεων», σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες των θυμάτων.

Crans-Montana: Ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά από νέο κύκλο καταθέσεων, στον οποίο συμμετείχαν και τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος του Crans-Montana, Nicolas Féraud.

Ο δήμος έχει ήδη αναγνωρίσει ότι από το 2019 δεν πραγματοποιούνταν οι απαραίτητοι έλεγχοι πυρασφάλειας στο μπαρ, παρότι αυτοί θα έπρεπε να γίνονται σε ετήσια βάση. Ο δήμαρχος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις ελλείψεις και ότι είχε διαθέσει τους απαραίτητους πόρους στις υπηρεσίες για τη διενέργεια των ελέγχων.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, προκαλώντας τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115, κυρίως νέων και εφήβων, πολλοί από τους οποίους ήταν ξένοι, κυρίως Ιταλοί και Γάλλοι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρχών, 38 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται ή να βρίσκονται σε κέντρα αποκατάστασης, αρκετοί εκτός Ελβετίας.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων τύπου «συντριβάνι», οι οποίοι άναψαν ηχομονωτικό αφρώδες υλικό στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Με πληροφορίες από AFP News Agency