Comeback έκαναν τα viral γυαλιά ηλίου του Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ξανά τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, φορώντας τα πλέον εμβληματικά γυαλιά ηλίου τύπου «aviator», τα οποία είχαν προκαλέσει αίσθηση στο φόρουμ του Νταβός.

Τότε τα είχε φορέσει λόγω ενός προβλήματος στα μάτια του κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.

Ο Μακρόν φορούσε ξανά τα μπλε γυαλιά ηλίου στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς υποδέχτηκε τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ. Ωστόσο, η επιλογή των γυαλιών του δεν έγινε για να προστατευθεί από τον μεσημεριανό ήλιο του Παρισιού, αλλά και πάλι λόγω «ενός προβλήματος στα μάτια», όπως ανέφεραν μέλη του προσωπικού του, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος συνέχισε να φοράει τα γυαλιά ηλίου του κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής μέσα στο προεδρικό μέγαρο μαζί με τον σουλτάνο, και αργότερα σε ένα ξενοδοχείο για ένα επιχειρηματικό φόρουμ.

Ο Μακρόν και τα διάσημα γυαλιά ηλίου του

Τα γυαλιά ηλίου τύπου «aviator» του Μακρόν έγιναν viral όταν τα φόρεσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην οποία αντιτάχθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί στους «τυράννους» και να είναι «πολύ πιο ισχυρή και πιο αυτόνομη», σε μια εποχή που οι εντάσεις κλιμακώνονται λόγω των σχεδίων του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Ο Μακρόν ενσάρκωσε την αντεπίθεση εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, την οποία συμβόλιζαν – αν και ακούσια – τα γυαλιά ηλίου του.

Ο ίδιος ο Τραμπ τροφοδότησε τη φήμη κοροϊδεύοντας τον Μακρόν για το γεγονός ότι φορούσε γυαλιά τύπου «aviator», σχολιάζοντας με χιούμορ: «Τον είδα να προσπαθεί να φανεί σκληρός» με αυτά τα «όμορφα γυαλιά ηλίου».

Μετά το Νταβός, η ζήτηση για τα συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου προκάλεσε κατάρρευση της ιστοσελίδας του γαλλικού κατασκευαστή οπτικών ειδών.

Με πληροφορίες από Le Monde