Η νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Coca-Cola δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Η φετινή εορταστική διαφήμιση της Coca-Cola φέρει για δεύτερη συνεχή χρονιά την υπογραφή της τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του brand να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στη δημιουργική του επικοινωνία.

Πέρυσι, η εταιρεία είχε παρουσιάσει μια τριλογία εορταστικών σποτ με στοιχεία generative AI, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις για τον ψηφιακό τους χαρακτήρα. Φέτος, η Coca-Cola επανέρχεται με μια νέα σειρά διαφημίσεων που αξιοποιούν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην αφήγηση και την παραγωγή εικόνας.

Ο Pratik Thakar, επικεφαλής του τομέα generative AI της εταιρείας, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί «πειραματισμό με το βλέμμα στο μέλλον», προσθέτοντας πως «το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε να προχωράμε και να σπρώχνουμε τα όρια της δημιουργικότητας».

Μαζί με τη διαφήμιση, η Coca-Cola δημοσίευσε και ένα παρασκηνιακό βίντεο που δείχνει τη διαδικασία παραγωγής, εξηγώντας πώς η ομάδα συνδύασε παραδοσιακή σκηνοθεσία με εργαλεία AI για να πετύχει το τελικό αποτέλεσμα.

Παρά τις θετικές εντυπώσεις για την τεχνική αρτιότητα της καμπάνιας, στα κοινωνικά δίκτυα δεν έλειψαν και φωνές επιφυλακτικότητας, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για τον ρόλο της ανθρώπινης δημιουργικότητας στη νέα εποχή των αυτόματων παραγωγών.

Η Coca-Cola, από την πλευρά της, επιμένει ότι στόχος της είναι να συνδυάζει την παράδοση των εορταστικών της καμπανιών με τις νέες μορφές αφήγησης που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, κρατώντας το επίκεντρο στο διαχρονικό μήνυμα των Χριστουγέννων: τη χαρά, τη σύνδεση και το μοίρασμα.

Κάπως έτσι αναζωπυρώθηκε η συζήτηση γύρω από την απροθυμία των μεγάλων εταιρειών να προσλαμβάνουν ταλαντούχους δημιουργούς, επιλέγοντας τη μείωση του κόστους εις βάρος της αξίας της ανθρώπινης εργασίας.

Ένας χρήστης του X σχολίασε: «Είστε μια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων. Πληρώστε πραγματικούς animators. Αυτό είναι αηδιαστικό».»

«Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι το να δίνεις και να μοιράζεσαι, κι εσείς καυχιέστε για το πόσους δεν προσλάβατε και σε πόσους δεν δώσατε τίποτα.», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας άλλος.

«Δεσμεύομαι από τώρα να μην αγοράσω ούτε ένα αναψυκτικό της Coca-Cola το 2026. Κανείς άλλος μαζί μου;», σχολίασε ένας τρίτος.