CNN: Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν μιλούν για «πραξικόπημα» μετά την εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Δημοσίευμα του αμερικάνικου δικτύου, CNN, περιγράφει τις πολιτικές ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν, με την υπογραφή και την παραβίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, που συνάφθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται λόγος πως στο Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι σκληροπυρηνικές πτέρυγες του καθεστώτος κατηγορούν την κυβέρνηση του Ιρανού πορέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν και τους αξιωματούχους που διαπραγματεύτηκαν την εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν ένα «ήπιο πραξικόπημα» εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι κατηγορίες εντάθηκαν μετά την κηδεία του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Κατά τη διάρκεια της τελετής στην Τεχεράνη, ομάδες σκληροπυρηνικών δεν περιορίστηκαν στο να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηγέτη, αλλά επιτέθηκαν φραστικά σε κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

#Iran’s hardliners warn of a ‘coup’ as US truce comes under pressure https://t.co/n4uNn3OdyS — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) July 18, 2026

Ιράν: Συνθηματολογία κατά των «συμβιβασμένων»

Σύμφωνα με το CNN, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος σε όσους συμβιβάζονται» εναντίον του Ιρανού προέδρου, Πεζεσκιάν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία εκεχειρίας με την κυβέρνηση Τραμπ και συνέβαλε στη μερική άρση κυρώσεων, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την κηδεία όταν φέρεται να δέχθηκε επίθεση με πέτρες από εξαγριωμένο πλήθος που τον αποκαλούσε «προδότη».

Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη επιρροή μιας θεωρίας που κυκλοφορεί εδώ και μήνες στους πιο ακραίους κύκλους του καθεστώτος, αναφέρει μεταξύ άλλων το CNN προχωρώντας στις απαραίτητες διευκρινίσεις. Σύμφωνα με αυτή, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που διαπραγματεύτηκαν με τις ΗΠΑ επιχειρούν να συγκεντρώσουν περισσότερη εξουσία, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, παραμένει ουσιαστικά εκτός δημόσιας εικόνας.

Η παρατεταμένη απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις έχει τροφοδοτήσει εικασίες ακόμη και για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην του.

Οι σκληροπυρηνικοί θεωρούν ότι η υπογραφή της συμφωνίας με την Ουάσινγκτον συνιστά εγκατάλειψη των επαναστατικών αρχών του καθεστώτος και παραβίαση των εντολών του νέου ανώτατου ηγέτη.

Why Iran hardliners are alleging a ‘coup’ after the US agreementhttps://t.co/ZhC9ZHRj0z — The Indian Express (@IndianExpress) July 18, 2026

Γιατί οι σκληροπυρηνικοί κατηγορούν την κυβέρνηση του Ιράν

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει τον ρόλο του κοινοβουλίου και να μεταφέρει περισσότερες αρμοδιότητες στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της μεταπολεμικής περιόδου.

Η εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάστηκε ήδη τις τελευταίες ημέρες, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αμερικανικά αντίποινα και νέες εκκλήσεις από τους υπερσυντηρητικούς για οριστική εγκατάλειψη της συμφωνίας.

Λίγο πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, σκληροπυρηνικοί ιεροκήρυκες και υποστηρικτές του καθεστώτος είχαν απευθύνει ακόμη και ανοιχτές απειλές κατά του προέδρου Πεζεσκιάν. Σε δημόσια εκδήλωση, ο θρησκευτικός ψάλτης Μοχαμάντ Αλί Μπαχσί προειδοποίησε ότι αν δεν τηρηθούν οι όροι που είχε θέσει ο ανώτατος ηγέτης, «θα φέρουμε την κόλαση» στον πρόεδρο, χωρίς να υπάρξουν στη συνέχεια νομικές συνέπειες για τη δήλωσή του.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και βασικός διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, ο οποίος σύμφωνα με αναλυτές έχει αναδειχθεί σε κεντρικό διαχειριστή της εξουσίας μετά τον πόλεμο.

Παράλληλα, η ηγεσία του κοινοβουλίου φαίνεται να επιχειρεί να περιορίσει την επιρροή των πιο ακραίων στοιχείων. Την Τρίτη απομακρύνθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας ο βουλευτής Μαχμούντ Ναμπαβιάν, μία από τις πιο έντονες φωνές κατά της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους βασικούς υποστηρικτές της θεωρίας περί «πραξικοπήματος».

Οι υπερσυντηρητικοί, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στο λεγόμενο «Μέτωπο Αντοχής», εξακολουθούν να διατηρούν σημαντική επιρροή σε θεσμούς όπως το κοινοβούλιο και την κρατική ραδιοτηλεόραση, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτική ηγεσία προσπαθεί σταδιακά να περιορίσει τον ρόλο τους.

Παρά τις εσωτερικές συγκρούσεις, ειδικοί επισημαίνουν ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να εμφανίζεται ενωμένο ως προς τον βασικό του στόχο, να τερματίσει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό όρους που θα οδηγήσουν σε άρση των κυρώσεων και θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από CNN