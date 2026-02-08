CNN: Ο Έπσταϊν είχε προσπαθήσει να συναντηθεί με τον Πούτιν - Με ποιους Ρώσους μιλούσε

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ένα μήνυμα που ήθελε να στείλει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ήταν Ιούνιος του 2018, περίπου ένα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πρέσβη της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν κάποιος με τον οποίο ο Έπσταϊν συναντιόταν τακτικά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με νέα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, και ο Έπσταϊν είχε μάλιστα προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει δουλειά σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στη Νέα Υόρκη.

Τώρα ο Έπσταϊν έψαχνε να μιλήσει με έναν άλλο Ρώσο αξιωματούχο: τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, ο Έπσταϊν έστειλε email στον Νορβηγό πολιτικό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, «Νομίζω ότι θα μπορούσατε να προτείνετε στον Πούτιν, ότι ο Λαβρόφ μπορεί να πάρει πληροφορίες μιλώντας μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν συνήθιζε να μου μιλάει, αλλά πέθανε;!».

Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντιόταν με τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα το πρότεινε. Ο Έπσταϊν σχολίασε: «Ο Τσούρκιν ήταν υπέροχος. Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας. Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να τον δεις για να καταλάβεις κάτι, είναι τόσο απλό».

Ενώ το ενδιαφέρον του Έπσταϊν να αναζητά μοντέλα από τη Ρωσία και άλλα μέρη της Ανατολικής Ευρώπης είχε έρθει στο φως στο παρελθόν, η τελευταία δημοσίευση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, προσφέρει νέα στοιχεία για τις προσπάθειές του να πλησιάσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, τον οποίο ο Έπσταϊν προσπάθησε να συναντήσει ή να μιλήσει πολλές φορές.

Υπόθεση Έπσταϊν: Τι μαρτυρούν τα νέα αρχεία για τις επαφές με τη Ρωσία

Η νέα σειρά εγγράφων που δείχνουν περισσότερες επικοινωνίες του Έπσταϊν με διεθνείς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων αξιωματούχων, έχει οδηγήσει σε περισσότερες εικασίες σχετικά με τα κίνητρα του δισεκατομμυριούχου. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για τους πιθανούς δεσμούς του Έπσταϊν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι η ολοένα και πιο πιθανή πιθανότητα οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να συνδιοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους», πρόσθεσε ο Τουσκ. «Αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι κατέχουν επίσης συμβιβαστικό υλικό εναντίον πολλών ηγετών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σήμερα».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Έπσταϊν ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας.

«Η θεωρία ότι ο Έπσταϊν ελεγχόταν από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει «να χάνουν χρόνο» εξετάζοντας τους ισχυρισμούς ότι ο Έπσταϊν είχε δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν, μιλώντας στο CNN, ότι τα έγγραφα υποδηλώνουν κάτι περισσότερο από το ότι ο Έπσταϊν προσπαθούσε να συναναστραφεί με ισχυρές προσωπικότητες και να τοποθετηθεί ως ένα είδος γεωπολιτικού παράγοντα με ισχύ.

Τα έγγραφα δεν δείχνουν εάν ο Έπσταϊν κατάφερε ποτέ να συνδεθεί με τον Ρώσο ηγέτη.

Στις 9 Μαΐου 2013, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Έπσταϊν έγραψε στον πρώην Ισραηλινό πρωθυπουργό Εχούντ Μπαράκ ότι ο Γιάγκλαντ «θα δει τον Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιάγκλαντ ρώτησε αν ο Έπσταϊν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να εξηγήσει πώς η Ρωσία μπορεί να διαμορφώσει συμφωνίες προκειμένου να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».

«Δεν τον γνώρισα ποτέ, ήθελα να το ξέρεις», πρόσθεσε ο Έπσταϊν στο email του προς τον Μπαράκ.

Υπόθεση Έπσταϊν: Όσα έγραφαν στα email για τον Πούτιν

Λίγες μέρες αργότερα, ο Γιάγκλαντ είπε στον Έπσταϊν στις 14 Μαΐου 2013 ότι σχεδίαζε να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Πούτιν εκ μέρους του Έπσταϊν ότι ο ίδιος θα μπορούσε να είναι χρήσιμος για εκείνον. «Έχω έναν φίλο που μπορεί να σε βοηθήσει να λάβεις τα απαραίτητα μέτρα (και στη συνέχεια να σε παρουσιάσει) και να σε ρωτήσει [αν] είναι ενδιαφέρον να σε συναντήσει», έγραψε ο Γιάγκλαντ σε email προς τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Βρίσκεται σε μια μοναδική θέση για να κάνει κάτι σπουδαίο. Μπορείς να του πεις ότι εσύ και εγώ είμαστε κοντά και ότι συμβουλεύω τον Γκέιτς. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Θα χαιρόμουν να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες, όχι λιγότερο».

Μέσω ενός εκπροσώπου, ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε δημόσια τη συνάντηση με τον Έπσταϊν ως «σοβαρό λάθος», αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ωστόσο, σε ένα άλλο email προς τον Μπαράκ στις 21 Μαΐου 2013, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι αρνήθηκε αίτημα του Πούτιν για συνάντηση κατά τη διάρκεια ενός ρωσικού οικονομικού συνεδρίου στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Έπσταϊν είπε ότι αν ο Πούτιν ήθελε να συναντηθεί μαζί του, θα «πρέπει να αφήσει στην άκρη τον πραγματικό χρόνο και την ιδιωτικότητα». Πάντως, δεν είναι σαφές εάν ο Πούτιν όντως ζήτησε ποτέ να συναντηθεί με τον Έπσταϊν.

Ενώ δεν είναι σαφές πόσο συχνά ταξίδευε ο Έπσταϊν στη Ρωσία, τα αρχεία καταγραφής πτήσεων που αναλύθηκαν από το CNN και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνουν ότι όντως επισκέφθηκε τη χώρα.

Ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψαν στη Ρωσία μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου 2002, πετώντας από την Κοπεγχάγη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας με το προσωπικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής πτήσεων και ένα email του 2018 που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, πέταξαν στην Αγία Πετρούπολη, μεταβαίνοντας στο αεροδρόμιο Πούλκοβο την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια, στις 24 Νοεμβρίου, το αρχείο καταγραφής πτήσεων δείχνει ότι και οι δύο αναχώρησαν με το ίδιο αεροσκάφος για την Ιρλανδία.

Ο Έπσταϊν υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ρωσική βίζα το 2018, σύμφωνα με email που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ένα άλλο email δείχνει ότι η ομάδα του ζήτησε να μεταφερθεί η έγκυρη ρωσική βίζα του σε νέο διαβατήριο τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Με πληροφορίες από CNN