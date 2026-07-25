CNN: Νέα επίθεση Τραμπ σε πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους με μια «γ@μ@μ@νη ηλίθια ομιλία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε γνωστούς πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, «κάνοντας αποτυχημένα αστεία» κατά τη διάρκεια του Δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Ίσως δεν μπορείς να μάθεις ένα νέο αστείο σε έναν παλιό πρόεδρο» σχολιάζει το CNN σε ανάλυσή του, προσθέτοντας ότι «για περισσότερο από μία ώρα, ο Τραμπ απηύθυνε μια σειρά από γνωστές προσβολές, υποτιμητικά σχόλια και περιφρονήσεις κατά την πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ακόμα και ο ίδιος μπορούσε να καταλάβει, σε πραγματικό χρόνο, ότι πολλά από τα ''αστεία'' του ήταν αποκρουστικά και αποτυχημένα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χθες Παρασκευή, χαρακτήρισε εσφαλμένα τον Αμερικανό γερουσιαστή Τσακ Σούμερ ως Παλαιστίνιο. «Θα του στείλω (σσ. Σούμερ) αύριο ένα όμορφο παλαιστινιακό κοστούμι, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τον Μπίμπι Νετανιάχου όταν έρθει στην πόλη την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τραμπ. «Έγινε Παλαιστίνιος», είπε ο Τραμπ για τον Σούμερ, ο οποίος είναι Εβραίος, ενώ είπε επίσης, ότι η σαρία ήταν η «νέα ιδρυτική αρχή» του Σούμερ.

Μουσουλμανικές και εβραϊκές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ έχουν επικρίνει στο παρελθόν τον Τραμπ για το ότι χαρακτήρισε τον Σούμερ, τον κορυφαίο Δημοκρατικό της Γερουσίας, ως Παλαιστίνιο, με τις οργανώσεις δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον όρο με ασεβή τρόπο ως προσβλητικό χαρακτηρισμό και ως ύβρη.

Με 102 ημέρες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που θα καθορίσουν την πορεία για το υπόλοιπο της θητείας του, ο Τραμπ έκανε μόνο φευγαλέες αναφορές στις εκστρατείες του Κογκρέσου που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Δεν χρησιμοποίησε την ομιλία του σε primetime για να αναδείξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους ή να τονίσει γιατί το κόμμα του αξίζει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αντίθετα, εκφώνησε μια ομιλία που θα μπορούσε να ξεχαστεί- εκτός από το γεγονός ότι την έδωσε. Ενώ ο πρόεδρος ξεκίνησε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στον ηρωισμό των αρχών επιβολής του νόμου από το πρώτο δείπνο τον Απρίλιο, όταν ένας ένοπλος προσπάθησε να εισβάλει στην αίθουσα χορού, γρήγορα πέρασε σε ατάκες-παράπονα που έχουν ακουστεί και στο παρελθόν, συνεχίζει το CNN.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γνωστή τεταμένη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης. «Υποψιάζομαι ότι κάποιοι από εσάς είστε τυχεροί που το προηγούμενο δείπνο διακόπηκε, γιατί επρόκειτο να σας κυνηγήσω», είπε χαμογελώντας, προκαλώντας περιορισμένες αντιδράσεις από το ακροατήριο. Στην ομιλία του επανέλαβε επίσης, τις επιθέσεις του κατά του Τζο Μπάιντεν, αναφέρθηκε στα σχέδια για τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου και έκανε χιουμοριστικές αναφορές στη Nicki Minaj. Ωστόσο, αρκετά από τα αστεία του δεν βρήκαν ανταπόκριση, ενώ οι προσωπικές αιχμές κατά δημοσιογράφων αντιμετωπίστηκαν κυρίως με σιωπή.

Η «γ@μ@μ@νη, ηλίθια ομιλία που έγραψαν» για τον Τραμπ

Το μόνο αστείο που ξεχώρισε ως καινούργιο- «και ήταν πραγματικά αστείο» επισημαίνει το CNN- ήταν εις βάρος του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, καθώς αστειεύτηκε ότι το φιλέτο βοδινού που σερβιρίστηκε ήταν «πολύ ξεχωριστό». «Ο Μπόμπι Κένεντι είναι εδώ», αστειεύτηκε ο Τραμπ μέχρι τα γέλια. «Πάτησε ο ίδιος την αγελάδα με το αυτοκίνητό του».

Πέρα από αυτό, τα λόγια του Τραμπ κατέστησαν σαφές ότι αυτός, όπως οι περισσότεροι ένοικοι του γραφείου, έχει συνηθίσει να περιβάλλεται από ανθρώπους που λένε «Ναι, κύριε Πρόεδρε». «Τα αστεία του Τραμπ έχουν αρχίσει να αποτυγχάνουν, καθώς ο τόνος του έχει γίνει πολύ πιο σοβαρός και πικρός. Ζητώντας όρια θητείας στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος επιχείρησε ένα ανάλαφρο αστείο για έναν γερουσιαστή που γνώριζε και έλαβε ένα μήνυμα από τη σύζυγό του που του ζητούσε να ανέβει τις σκάλες και να κάνει έρωτα μαζί του, και εκείνος είπε: "Δεν μπορώ να κάνω και τα δύο"» συνεχίζει το δημοσίευμα-ανάλυση.

Με μια συγκρατημένη αντίδραση από το κοινό των δημοσιογράφων, ο Τραμπ είπε: «Νόμιζα ότι αυτό ήταν στην πραγματικότητα αρκετά καλό. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που θεώρησα καλό σε όλη αυτή τη γ@μ@μ@νη, ηλίθια ομιλία που έγραψαν».

«Ο Τραμπ πέρασε τα τελευταία λεπτά της ομιλίας του κάνοντας επιθέσεις σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών ηγετών στο Κογκρέσο» καταλήγει το CNN, με τους ανταποκριτές του μέσου να αναφέρουν ότι πολλοί άνθρωποι ήταν στα τηλέφωνά τους ή μιλούσαν μεταξύ τους. Άλλοι έτρωγαν μακαρόν από τους δίσκους με τα γλυκά, πήγαιναν στην τουαλέτα ή περπατούσαν στο λόμπι.

Με πληροφορίες από CNN