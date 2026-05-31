CNN: Το Ιράν ξανανοίγει τις υπόγειες βάσεις των πυραύλων του παρά τις εκτεταμένες επιθέσεις ΗΠΑ, Ισραήλ

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη λήξη των συγκρούσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν φαίνεται να αποκαθιστά γρήγορα την πρόσβαση στις υπόγειες βάσεις πυραύλων του, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, αναδεικνύει τα όρια της στρατηγικής που βασίστηκε στην καταστροφή των εισόδων των εγκαταστάσεων.

Δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί σχετικά απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες, φορτωτές και φορτηγά μεταφοράς χωμάτων, για να απομακρύνει τα συντρίμμια και να ανοίξει ξανά τις σήραγγες που είχαν αποκλειστεί από αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Υπενθυμίζεται πως, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχείρησαν να περιορίσουν την πρόσβαση του Ιράν στα υπόγεια συγκροτήματα πυραύλων, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων κάτω από τόνους μπάζων. Ωστόσο, οι εικόνες δείχνουν ότι μεγάλο μέρος αυτής της ζημιάς έχει ήδη αποκατασταθεί.

Iran is poised to fire far more long-range missiles at Israel and other Middle Eastern nations after rapidly digging out its buried arsenals – an effort that highlights the limits to US bombing strategy, experts said. https://t.co/Rny1xTfFKl pic.twitter.com/STJFMe6L2O — CNN (@CNN) May 31, 2026

Ιράν: Οι περισσότερες είσοδοι έχουν, ήδη, ανοίξει ξανά

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι διαπραγματεύσεις για τις τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.

Σύμφωνα με τον Σαμ Λερ, ερευνητή στο James Martin Center for Nonproliferation Studies, ακόμη κι αν η παραγωγή νέων πυραύλων έχει διακοπεί προσωρινά, το Ιράν διατηρεί τη δυνατότητα να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Εφόσον υπάρχουν εκτοξευτές και πληρώματα, το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους. Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τον εξοπλισμό να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα αποθέματα πυραύλων που εξακολουθεί να διαθέτει η χώρα», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, από τις 69 εισόδους σηράγγων που επλήγησαν σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, οι 50 έχουν ήδη επαναλειτουργήσει.

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, οι εργασίες εκσκαφής πραγματοποιούνταν υπό τον συνεχή κίνδυνο νέων αεροπορικών επιθέσεων, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συχνά στόχευαν ακόμη και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Παρόλα αυτά, οι εργασίες συνεχίστηκαν, επιτρέποντας στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης. Μετά την εκεχειρία, οι προσπάθειες αποκατάστασης επιταχύνθηκαν σημαντικά.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης ότι έχουν αποκατασταθεί πολλοί από τους δρόμους που είχαν βομβαρδιστεί για να εμποδιστεί η μετακίνηση κινητών εκτοξευτών πυραύλων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κρατήρες έχουν ήδη γεμίσει, ενώ ορισμένοι δρόμοι έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

President Trump sent changes to the proposed peace deal back to Iran after a meeting with advisers Friday, officials say. https://t.co/MXXunr1lz7 pic.twitter.com/4RURIvdFcZ — CNN Politics (@CNNPolitics) May 31, 2026

Ιράν: Ένας από τους βασικούς στόχους του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα παρουσιάσει το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ως έναν από τους βασικούς λόγους της στρατιωτικής επέμβασης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τον Μάρτιο, είχε αναφέρει ως έναν από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης την «πλήρη εξουδετέρωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, των εκτοξευτών και κάθε σχετικής υποδομής».

Το δίκτυο υπόγειων βάσεων που έχει δημιουργήσει η Τεχεράνη τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά της πλεονεκτήματα. Πολλές από τις εγκαταστάσεις βρίσκονται κάτω από εκατοντάδες μέτρα βράχου, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την καταστροφή τους ακόμη και με προηγμένα διατρητικά όπλα.

Για τον λόγο αυτό, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επέλεξαν να πλήξουν κυρίως τις εισόδους των εγκαταστάσεων και τα δίκτυα πρόσβασης, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να καταστρέψουν κινητούς εκτοξευτές.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, θάβοντας τις περισσότερες εισόδους κάτω από συντρίμμια και καταστρέφοντας δρόμους και υποδομές.

Ιράν: Χιλιάδες πύραυλοι ενδέχεται να παραμένουν αποθηκευμένοι

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους στα υπόγεια συγκροτήματα.

Καθώς βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, θεωρείται απίθανο να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές που επικεντρώθηκαν κυρίως στις εισόδους.

Ο Τιμούρ Καντίσεφ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη είχε προετοιμαστεί εδώ και δεκαετίες για ένα τέτοιο σενάριο: «Προετοιμάζονταν για αυτού του είδους τον πόλεμο επί είκοσι χρόνια. Είναι εξαιρετικά καλά προετοιμασμένοι», σημειώνει.

Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση των βάσεων πραγματοποιείται με μέσα πολύ χαμηλότερου κόστους από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή τους.

Σε αρκετές από τις δορυφορικές εικόνες διακρίνονται φορτωτές που απομακρύνουν μπάζα, φορτηγά που γεμίζουν κρατήρες και συνεργεία που επαναφέρουν τη λειτουργικότητα των υποδομών.

Χαρακτηρισιτκά, σε μία βάση κοντά στην Ισφαχάν, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν πολλαπλά πλήγματα για να αποκλείσουν τέσσερις εισόδους σηράγγων, οι εικόνες του Μαΐου έδειχναν ήδη εργασίες αποκατάστασης και επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και σε βάση κοντά στην πόλη Χομεΐν, όπου τουλάχιστον δέκα οχήματα έργου εργάζονταν ταυτόχρονα για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η απειλή που εξακολουθεί να αποτελεί το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο ενδέχεται να υποτιμάται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία μειώνονται τα αποθέματα αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν έχει ήδη αρχίσει να αποκαθιστά κρίσιμες στρατιωτικές του δυνατότητες. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η χώρα έχει επανεκκινήσει την παραγωγή drones, ενώ εργάζεται για την αντικατάσταση εκτοξευτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής της ικανότητας.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν θέσει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για την ανασυγκρότηση των δυνατοτήτων τους», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN.

Με πληροφορίες από CNN