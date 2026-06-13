CNN: Το Ιράν παγίδευσε με νάρκες το ουράνιό του μετά τα σχέδια Τραμπ για χερσαία επιχείρηση

Το Ιράν έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα προστασίας γύρω από τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτει, σφραγίζοντας υπόγειες εγκαταστάσεις και τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς στις εισόδους, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το CNN και έχουν γνώση των αμερικανικών πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το δίκτυο, τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές του Ιράν προχώρησαν σε ελεγχόμενες «ανατινάξεις σηράγγων» και τοποθέτησαν νάρκες στις εισόδους πρόσβασης των εγκαταστάσεων, όπου εκτιμάται ότι φυλάσσεται περίπου μισός τόνος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, κοντά σε επίπεδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρόσβαση στο υλικό είναι πλέον πολύ πιο δύσκολη, επικίνδυνη και χρονοβόρα σε σχέση με πριν από έναν μήνα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφηνε δημόσια ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάσχεσή του.

In recent weeks, Iran has dramatically escalated efforts to seal off its cache of near bomb-grade uranium, deliberately collapsing tunnels and booby-trapping entrances with explosive mines, according to five sources familiar with US intelligence. https://t.co/90uDQd2SDw pic.twitter.com/GYKq16R0L4 — CNN (@CNN) June 13, 2026

Νέες δυσκολίες στο σχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Οι νέες οχυρώσεις δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες στο σχέδιο που συζητούν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για την απομάκρυνση και καταστροφή του ουρανίου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει το CNN.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εξασφάλιση του συγκεκριμένου υλικού αποτελεί βασική αμερικανική προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησής του, οι δύο πλευρές έχουν πλησιάσει σε συμφωνία που θα προβλέπει την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, την καταστροφή του επί τόπου και στη συνέχεια την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Ωστόσο, οι δημόσιες τοποθετήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τους όρους της συμφωνίας, ενώ το ακριβές περιεχόμενό της παραμένει ασαφές. Η διαρροή προσχεδίου σε ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο προκάλεσε μάλιστα έντονη αντίδραση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

In recent weeks, Iran has dramatically escalated efforts to seal off its cache of near bomb-grade uranium, deliberately collapsing tunnels and booby-trapping entrances with explosive mines, according to five sources familiar with US intelligence. https://t.co/pHDldRnYNk pic.twitter.com/Br9908ubx5 — CNN International (@cnni) June 13, 2026

Ιράν: Δύσκολη η ανάκτηση του ουρανίου

Ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και για το ίδιο το Ιράν η ανάκτηση του ουρανίου από τις υπόγειες εγκαταστάσεις θα είναι πλέον δύσκολη υπόθεση. Θα απαιτηθούν βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα και επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, διαδικασίες που θεωρούνται ιδιαίτερα περίπλοκες και επικίνδυνες.

Ο Σκοτ Ρόκερ, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Απομάκρυνσης Πυρηνικών Υλικών της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σημείωσε ότι οι νέες συνθήκες περιπλέκουν σημαντικά οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησης του υλικού.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιτρέψει στην Τεχεράνη να ισχυριστεί πως μέρος του αποθέματος είναι αδύνατον να ανακτηθεί, γεγονός που θα καθιστούσε δυσκολότερη την επαλήθευση της πλήρους συμμόρφωσης της χώρας με μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Η διεθνής κοινότητα εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος βρίσκεται σε κατεστραμμένες σήραγγες του πυρηνικού συγκροτήματος του Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, ενώ μικρότερες ποσότητες φυλάσσονται και σε άλλες εγκαταστάσεις.

Το CNN υπενθυμίζει παράλληλα ότι στα μέσα Μαΐου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν προετοιμαστεί για χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάσχεση του ουρανίου, ωστόσο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε καθώς κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνο.

Έκτοτε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προστασία των εγκαταστάσεων.

Με πληροφορίες από CNN