CNN: Το Ιράν αναζητά νέο «όπλο ισχύος» στα βάθη των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να στρέφεται σε ένα νέο πεδίο γεωπολιτικής και οικονομικής ισχύος, βάζοντας στο επίκεντρο τα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν κάτω από τα Στενά του Ορμούζ και μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και οικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων, το Ιράν εξετάζει σχέδιο επιβολής τελών στις εταιρείες που χρησιμοποιούν τα υποθαλάσσια καλώδια της περιοχής, με στόχο να αποκτήσει οικονομικά και στρατηγικά οφέλη από τη γεωγραφική της θέση.

Μάλιστα, μέσα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ανέφεραν ότι κολοσσοί όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon θα πρέπει να συμμορφωθούν με την ιρανική νομοθεσία και να καταβάλουν άδειες διέλευσης για τα καλώδια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Παρότι δεν είναι σαφές πώς το Ιράν θα μπορούσε να επιβάλει πρακτικά κάτι τέτοιο, λόγω των αμερικανικών κυρώσεων που απαγορεύουν οικονομικές συναλλαγές με τη χώρα, οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Ιράν: Το στρατηγικό βάρος των Στενών του Ορμούζ

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του παγκόσμιου διαδικτύου, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται η συντριπτική πλειονότητα των διεθνών δεδομένων και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επίθεση ή σοβαρή διακοπή σε αυτά τα δίκτυα θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις, επηρεάζοντας από τραπεζικά συστήματα και στρατιωτικές επικοινωνίες μέχρι cloud υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη, streaming και διεθνές εμπόριο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να δείξει πως διαθέτει ισχυρά «χαρτιά» πίεσης πέρα από τη στρατιωτική ισχύ, ειδικά μετά τις εντάσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Αν και τα περισσότερα καλώδια έχουν τοποθετηθεί εκτός ιρανικών υδάτων λόγω ζητημάτων ασφαλείας, ορισμένα περνούν μέσα από περιοχές που ελέγχονται από το Ιράν, κάτι που ενισχύει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας.

Η Τεχεράνη φαίνεται να επιχειρεί να ακολουθήσει ένα μοντέλο παρόμοιο με εκείνο της Αιγύπτου στη Διώρυγα του Σουέζ, επιδιώκοντας έσοδα από τη διέλευση κρίσιμων παγκόσμιων υποδομών.

Ωστόσο, ειδικοί στο διεθνές δίκαιο επισημαίνουν ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι πολύ πιο περίπλοκη, καθώς πρόκειται για φυσικό θαλάσσιο πέρασμα που διέπεται από διαφορετικό νομικό καθεστώς.

Με πληροφορίες από CNN