CNN: Η κρίση στο Ιράν αποκαλύπτει έναν κόσμο λιγότερο πρόθυμο να ακολουθήσει τον Τραμπ

Η προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ, βασισμένη στην ισχύ, την πίεση και την κλιμάκωση, δοκιμάζεται ολοένα και περισσότερο τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στη διεθνή σκηνή.

Αν και η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ στηρίζεται στην επίδειξη δύναμης και στην επιβολή όρων, οι εξελίξεις δείχνουν πως αυτή η τακτική έχει όρια.

Η κρίση με το Ιράν φαίνεται να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δοκιμασίας, φέρνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο αντιμέτωπο με δύσκολες επιλογές και αβέβαια αποτελέσματα.





Ντόναλντ Τραμπ: Η κρίση με το Ιράν και τα όρια της ισχύος

Η σύγκρουση με το Ιράν, αναδεικνύεται σε κομβικό τεστ για την πολιτική του Τραμπ.

Η απόφασή του να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση και οικονομική πίεση, όπως ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, στόχευε στο να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει.

Ωστόσο, η άρνηση του Ιράν να συμμορφωθεί αποκαλύπτει ότι ακόμη και η αμερικανική ισχύς δεν μπορεί να επιβάλει εύκολα αποτελέσματα.

Η κατάσταση δημιουργεί ένα δίλημμα: είτε περαιτέρω κλιμάκωση με πιθανές σοβαρές συνέπειες είτε αποχώρηση χωρίς σαφή νίκη.

Παράλληλα, η τακτική της πίεσης ενέχει κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, καθώς ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας και τις διεθνείς αγορές.





Ντόναλντ Τραμπ: Διεθνείς αντιδράσεις και περιορισμένη επιρροή

Η στρατηγική του Τραμπ δεν αντιμετωπίζει προκλήσεις μόνο από το Ιράν, αλλά και από συμμάχους και ανταγωνιστές.

Χώρες του ΝΑΤΟ δεν ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με τις επιλογές του, ενώ η Κίνα αντέδρασε δυναμικά σε εμπορικές πιέσεις, δείχνοντας ότι μπορεί να απαντήσει ισότιμα.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φαίνεται να αξιοποιεί την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την ενέργεια, ασκώντας τη δική του πίεση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενες αντιδράσεις. Ορισμένες πολιτικές του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις της κοινής γνώμης, ενώ δεν έχουν λείψει και θεσμικά εμπόδια που περιορίζουν τις κινήσεις του.

Παρά την πεποίθησή του ότι διαθέτει απόλυτη εξουσία, η πραγματικότητα φαίνεται πιο σύνθετη. Οι διεθνείς ισορροπίες, οι οικονομικές πιέσεις και οι πολιτικοί περιορισμοί διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου η ισχύς δεν αρκεί από μόνη της.

Καθώς η κρίση με το Ιράν εξελίσσεται, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: θα επιμείνει ο Τραμπ στην κλιμάκωση ή θα αναζητήσει μια διαφορετική διέξοδο;

Με πληροφορίες από CNN