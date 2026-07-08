CNN για πλήγμα στο σχολείο στο Ιράν: Οι ΗΠΑ παρέκαμψαν «προειδοποιήσεις για παρωχημένες πληροφορίες»

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, παρέκαμψαν προειδοποιήσεις σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες ανέφεραν ότι οι πληροφορίες για πιθανούς στόχους στο Ιράν ήταν σοβαρά ξεπερασμένες, και ενέκριναν ορισμένα πλήγματα μεταξύ αυτών ενός που έπληξε σχολείο, στο οποίο σκοτώθηκαν 200 παιδιά και ενήλικες.

Για το θέμα μίλησαν τρεις πηγές με γνώση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα, που ήρθαν σε γνώση του CNN, υποδείκνυαν ότι οι πληροφορίες βασίζονταν σε δεδομένα ετών και απαιτούσαν εκ νέου έλεγχο. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το δίκτυο, ήταν ενσωματωμένα σε ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη στόχων, απαιτώντας την έγκριση ανώτερου αξιωματικού για την προσθήκη μιας τοποθεσίας στη λίστα των πληγμάτων, σύμφωνα με τις πηγές.

Senior US military commanders bypassed warnings in critical databases that intelligence about potential targets in Iran was severely out of date and approved some strikes — including one that hit a school, killing nearly 200 children and adults, according to three sources… pic.twitter.com/SR2inXz58O — CNN (@CNN) July 7, 2026

«Σκόπιμη» η αγνόηση των προειδοποιήσεων από τις ΗΠΑ

Η απόφαση των ανώτερων διοικητών να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις λήφθηκε για λόγους «σκοπιμότητας», ανέφεραν δύο από τις πηγές, μέσα στη βιασύνη να παρασχεθούν στόχοι κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, συνέβαλε άμεσα στο πλήγμα κατά του σχολείου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως από την επίθεση των ΗΠΑ στο σχολείο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 καθηγητές, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι αριθμοί αυτοί καθιστούν την επίθεση ένα από τα χειρότερα περιστατικά απωλειών αμάχων στην πρόσφατη στρατιωτική ιστορία των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε έρευνα λίγες ημέρες μετά το συμβάν.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού «γνώριζαν μέσα σε λίγες μέρες (από το πλήγμα στο σχολείο) πώς συνέβη το λάθος», δήλωσε μία από τις πηγές. «Μιλάμε, προφανώς, για παρωχημένες πληροφορίες».

Μήνες αργότερα, το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνας για το περιστατικό, όπως αναφέρει σχετικά το CNN. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο δίκτυο ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», προσθέτοντας: «Όπως έχουμε ξαναπεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στοχεύουν αμάχους».

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί τελικά χρησιμοποιήθηκαν οι παρωχημένες πληροφορίες, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, ρίχνουν νέο φως στο πώς η προπολεμική πίεση για την εύρεση στόχων οδήγησε στο πλήγμα. Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία στοχοποίησης στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη την εν εξελίξει έρευνα.

EXCLUSIVO | Comandantes de EE.UU. omitieron alertas por inteligencia desactualizada antes del ataque a escuela en Irán https://t.co/39b6b51zei — CNN en Español (@CNNEE) July 7, 2026

Αν και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει, παρόλο που επανήλθαν το βράδυ της Τρίτης (7/7), καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συζητούν μια πιθανή συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επιστρέψει σε μια εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας.

Υπενθυμίζεται πως το πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου στο σχολείο Shajareh Tayyiba στην πόλη Μινάμπ σημειώθηκε ενώ ο αμερικανικός στρατός επιτιθέταν σε μια γειτονική εγκατάσταση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), όπως έχει αναφέρει το CNN βάσει αρχικής στρατιωτικής έρευνας.

Δορυφορικές εικόνες από το 2013 έδειχναν ότι το σχολείο και η βάση του IRGC αποτελούσαν κάποτε μέρος του ίδιου συγκροτήματος. Ωστόσο, εικόνες από το 2016 δείχνουν ότι είχε τοποθετηθεί φράκτης για να διαχωρίσει το σχολείο από την υπόλοιπη βάση, καθώς και ότι είχε κατασκευαστεί ξεχωριστή είσοδος για το σχολείο. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι εικόνες έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να παίζουν στην αυλή του σχολείου.

Το πλήγμα σημειώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, καθώς Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές πληροφοριών πάσχιζαν να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα στοχοποίησης για χιλιάδες τοποθεσίες, αφότου ο Τραμπ αποφάσισε να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις. Οι αναλυτές δεν πρόλαβαν να ανανεώσουν όλα τα σχετικά αρχεία στις βάσεις δεδομένων του Πενταγώνου πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες για πολλούς στόχους που προστέθηκαν στη λίστα ήταν παλαιότερες των 10 ετών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για την εγκατάσταση του IRGC δίπλα στο δημοτικό σχολείο.

Λόγω του εξαιρετικά πιεστικού χρονοδιαγράμματος, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και οι αναλυτές έσπευσαν να επικαιροποιήσουν πρώτα τα αρχεία για τους στόχους που θεωρούνταν «ανώτερης βαθμίδας», εκείνους δηλαδή που ήταν πιο πιθανό να πληγούν πρώτοι. Αυτοί αποτελούνταν κυρίως από κινητούς στόχους και τοποθεσίες που θεωρούνταν ότι συνιστούσαν τη μεγαλύτερη απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι αρχές να προλάβουν να ανανεώσουν αυτά τα αρχεία πριν πέσουν οι πρώτες βόμβες.

Οι σταθερές τοποθεσίες, όπως ο στόχος που κατέληξε να είναι σχολείο, θεωρούνταν γενικά χαμηλότερης βαθμίδας επειδή δεν μετακινούνται, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να μην καταφέρουν να επικαιροποιήσουν πολλά από αυτά τα αρχεία πριν από την έναρξη του πολέμου, καταλήγει το CNN.

Με πληροφορίες από CNN