Cloud Dancer: Αυτό είναι το «χρώμα της χρονιάς» σύμφωνα με την Pantone

Το Pantone Color Institute επιχειρεί να αποτυπώσει το πνεύμα της στιγμής, επιλέγοντας το «Cloud Dancer», μια ιδιαίτερη απόχρωση του λευκού, ως το «χρώμα της χρονιάς» για το 2026.

Μετά από 26 χρόνια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Vanessa Friedman, επικεφαλής κριτικός μόδας στους New York Times, η Pantone επιλέγει για πρώτη φορά απόχρωση του λευκού, ως «χρώμα της χρονιάς». Το Ινστιτούτο, κορυφαίος διεθνής φορέας στην ανάλυση και πρόβλεψη χρωματικών τάσεων, περιγράφει το «Cloud Dancer» ως «ένα ανάλαφρο, ισορροπημένο λευκό, εμποτισμένο με αίσθηση ηρεμίας».

Σύμφωνα με την εκτελεστική διευθύντρια του ιδρύματος, Leatrice Eiseman, η επιλογή αυτή λειτουργεί ως «καταπραϋντική επιρροή σε μια κοινωνία που κινείται με φρενήρεις ρυθμούς», εκφράζοντας την ανάγκη για «ήρεμη σκέψη και επανεκκίνηση».

Pantone: Πώς επιλέγει το «χρώμα της χρονιάς» από το 1999

Για το Ινστιτούτο, όλα ερμηνεύονται μέσα από το χρώμα. Από το 1999, η διαδικασία επιλογής του χρώματος της χρονιάς στηρίζεται στη συστηματική παρακολούθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής, και αισθητικής πραγματικότητας, από τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι τις τάσεις στη μόδα και τον σχεδιασμό. «Το όνομα του χρώματος είναι κρίσιμο», εξηγεί η αντιπρόεδρος Laurie Pressman. «Με το που το ακούς, σχηματίζεις εικόνα».

Το συγκεκριμένο λευκό επιλέχθηκε λόγω της ισορροπίας ψυχρών και θερμών τόνων. «Αν επιλέγαμε ένα πιο οπτικά έντονο λευκό, θα χάναμε αυτή τη φυσικότητα και την αίσθηση αυθεντικότητας, θα παρέπεμπε περισσότερο σε ψυχρότητα και απομόνωση», σημειώνει επίσης η Pressman.

Η απόχρωση «Cloud Dancer» συνδέεται ήδη με τάσεις στη μόδα που αναδεικνύουν ανάλαφρες σιλουέτες και φυσικά υλικά, όπως τα φτερά. Στη Met Gala του 2025, η εμφάνιση της Νταϊάνα Ρος με το θεαματικό λευκό φόρεμα και τη 18μετρη ουρά ήταν χαρακτηριστική. Αντίστοιχα, η Έμα Στόουν στη Βενετία και η Ροζαλία στην προώθηση του τελευταίου της άλμπουμ κινήθηκαν σε παρόμοια λευκά σύνολα.

Στην εσωτερική διακόσμηση, το Cloud Dancer παρουσιάζεται ως μια απόχρωση που προσφέρει «διαύγεια χωρίς ψυχρότητα, δομή χωρίς αυστηρότητα» και δένει αρμονικά με φυσικά υλικά όπως το ξύλο και την πέτρα.

Η επιλογή έρχεται μετά το Mocha Mousse του 2025 και το Peach Fuzz του 2024, δύο τόνους που εστίαζαν στη ζεστασιά και την ανάγκη για συναισθηματική γαλήνη. Για το 2026, όμως, η Pantone προτείνει ένα λευκό-σύμβολο «νέας αρχής» και συλλογικής ανάσας.

Με πληροφορίες από Pantone, CNN