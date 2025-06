Chris Brown: Δηλώνει αθώος για την επίθεση στο νυχτερινό κλαμπ του Λονδίνου

Αθώος δήλωσε σήμερα ο Chris Brown, για την κατηγορία πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο το 2023.

Ο Chris Brown το πρωί της Παρασκευής μετέβη στο δικαστήριο του Λονδίνου, προκειμένου να δηλώσει την αθωότητά του για το περιστατικό που συνέβη σχεδόν δύο χρόνια πριν.

Η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα φερόμενη επίθεση με μπουκάλι σε παραγωγό μουσικής, στις 19 Φεβρουαρίου του 2023, σε γνωστό κλαμπ του Λονδίνου, με τις εισαγγελικές Αρχές να κάνουν λόγο για μία «απρόκλητη επίθεση σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο».

Το επόμενο στάδιο της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου, ενώ η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου του 2026.

Chris Brown arrives at Southwark Crown Court charged with grievous bodily harm, after allegedly beating a music producer in a London nightclub in 2023. pic.twitter.com/opmWsbfueC

Μέχρι τότε ο 36χρονος τραγουδιστής έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την αποφυλάκισή του, υπενθυμίζεται πως ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του «Breezy Bowl», γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της καριέρας του.

Το βράδυ της Πέμπτης έδωσε μια sold-out συναυλία στο Κάρντιφ της Ουαλίας, ενώ η περιοδεία του θα συνεχιστεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι νομικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από PEOPLE