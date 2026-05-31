Champions League: Εκατοντάδες συλλήψεις εν μέσω επεισοδίων στο Παρίσι μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν

Συγκρούσεις μεταξύ φιλάθλων και αστυνομίας σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας οδήγησαν σε περισσότερες από 400 συλλήψεις μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ.

Χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις συγκοινωνίες του Παρισιού, επηρεάζοντας δρομολόγια λεωφορείων, τρένων και μετρό.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα και καπνογόνα. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Παρότι επρόκειτο για ακόμη μία ευρωπαϊκή επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πανηγυρισμοί για ποδοσφαιρική νίκη συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Βίντεο από το Παρίσι δείχνουν φωτοβολίδες να εκτοξεύονται, ηλεκτρικά δίκυκλα να καίγονται στους δρόμους και οπαδούς να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων.

Fires set by rioters across Paris, France amid celebrations and violence following PSG's Champions League final victory.



Paris, France — At least 416 people have been arrested nationwide, including 280 in the capital, following massive riots after Paris Saint-Germain's Champions League victory.



Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων γέμισε από φιλάθλους αμέσως μετά τη νίκη της γαλλικής ομάδας στη διαδικασία των πέναλτι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν σημειωθεί συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και οπαδούς που παρακολουθούσαν τον τελικό σε γιγαντοοθόνες στο Παρκ ντε Πρενς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων υπέστησαν ζημιές έξι οχήματα, δύο επιχειρήσεις και ένα στέγαστρο στάσης λεωφορείου.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής είχαν πραγματοποιηθεί 416 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 280 στο Παρίσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νινιέ, δήλωσε ότι επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν και χαρακτήρισε τα επεισόδια «απολύτως απαράδεκτα».

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, έγραψε στο X: «Μόνο στη Γαλλία μια νίκη ποδοσφαιρικού συλλόγου προκαλεί ταραχές».

«Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να κλειστούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν τη βία», πρόσθεσε.

Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να συμμετάσχουν την Κυριακή σε παρέλαση για την κατάκτηση του τροπαίου, η οποία θα περάσει από το Σαμπ ντε Μαρς δίπλα στον Πύργο του Άιφελ, ενώ θα ακολουθήσει και δεξίωση από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι η περσινή ευρωπαϊκή επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν είχε επίσης αμαυρωθεί από σοβαρά επεισόδια, τα οποία είχαν στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι 17 ετών.

Με πληροφορίες από BBC