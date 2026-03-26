CEO της Palantir: «Μόνο οι νευροδιαφορετικοί θα έχουν μέλλον με την AI»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη νευροδιαφορετικότητα, με δηλώσεις του για τον ρόλο της στην αγορά εργασίας που προκαλούν αντιδράσεις στον χώρο της τεχνολογίας.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων Palantir υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει δραστικά τις επαγγελματικές επιλογές στο μέλλον. Όπως ανέφερε, «υπάρχουν βασικά δύο τρόποι για να ξέρεις ότι έχεις μέλλον: είτε έχεις κάποια τεχνική κατάρτιση είτε είσαι νευροδιαφορετικός».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση παρεμβάσεων του Καρπ γύρω από το ζήτημα της νευροδιαφορετικότητας, το οποίο αναφέρεται σε άτομα με νευρολογικές διαφοροποιήσεις όπως ο αυτισμός, η ΔΕΠΥ ή η δυσλεξία. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική του εμπειρία με τη δυσλεξία.

Η συζήτηση για την ένταξη των νευροδιαφορετικών ατόμων στην εργασία παραμένει κρίσιμη, καθώς πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια, υποαπασχόληση και διακρίσεις, παρά τις δεξιότητές τους. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του Καρπ έχουν προκαλέσει προβληματισμό ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα.

Στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας έχουν κατά καιρούς συνδέσει τη νευροδιαφορετικότητα με την καινοτομία και την επιχειρηματική επιτυχία. Ο Έλον Μασκ έχει αναφερθεί στον αυτισμό ως παράγοντα που επηρέασε την πορεία του, ενώ ο επενδυτής Πίτερ Τιλ έχει χαρακτηρίσει το σύνδρομο Άσπεργκερ πλεονέκτημα για τη δημιουργία εταιρειών.

Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι τέτοιες τοποθετήσεις ενδέχεται να ενισχύουν στερεότυπα, παρουσιάζοντας τη νευροδιαφορετικότητα ως ένδειξη ανωτερότητας ή ως στοιχείο που συνδέεται με μεγαλύτερη «ορθολογικότητα» εις βάρος της ενσυναίσθησης.

Ο ίδιος ο Καρπ έχει επανέλθει στο θέμα και στο παρελθόν. Μετά από ένα περιστατικό που έγινε viral, στο οποίο εμφανιζόταν ανήσυχος κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης, η Palantir ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για νευροδιαφορετικά άτομα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «οι νευροδιαφορετικοί θα διαμορφώσουν δυσανάλογα το μέλλον».

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, η ρητορική του Καρπ και άλλων στελεχών της τεχνολογίας επικρίνεται γιατί μετατοπίζει τη συζήτηση από την ίση πρόσβαση στην εργασία προς την ιδέα ότι η νευροδιαφορετικότητα αποτελεί ένδειξη ανωτερότητας. Όταν παρουσιάζεται ως πηγή «ορθολογικότητας» ή ως πλεονέκτημα έναντι όσων δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχυθούν στερεότυπα και να υποβαθμιστούν ζητήματα όπως οι διακρίσεις και τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι.

Με πληροφορίες από Gizmodo