CBS: Οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτικά σχέδια κατά της Κούβας, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση

Οι ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα το Πεντάγωνο έχουν εξετάσει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά στρατιωτικών επιλογών για πιθανή επιχείρηση κατά της Κούβας, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την υλοποίησή τους από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, αξιωματούχοι του Πενταγώνου επεξεργάστηκαν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και αεραποβατική επιχείρηση με τη συμμετοχή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, της μοναδικής μονάδας του αμερικανικού στρατού που εκπαιδεύεται για αποστολές αυτού του τύπου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι σχετικές ενημερώσεις και οι συσκέψεις αφορούσαν προκαταρκτικό στρατιωτικό σχεδιασμό και δεν αποτελούν ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος ή το Πεντάγωνο έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα.

CBS News: Senior defense officials looking at Cuba military options



Military planners have in recent weeks examined a range of options for possible action against the island, including an Army-led air assault involving thousands of U.S. soldiers to be carried out by the 101st… — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) July 15, 2026

Γιατί είναι κατά το CBS απίθανο το ενδεχόμενο επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι στα τέλη του περασμένου μήνα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για πιθανά επιχειρησιακά σχέδια, στο πλαίσιο της εξέτασης εναλλακτικών στρατιωτικών επιλογών.

Ωστόσο, το CBS επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται -επί του παρόντος- απίθανο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις, αεροσκάφη, μέσα πληροφοριών και άλλους πόρους στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε πρόσφατα την ηγεσία της Κούβας να προχωρήσει σε ουσιαστικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις «πριν να είναι πολύ αργά», τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» απέναντι σε ό,τι χαρακτηρίζει απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι η χώρα του αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική απειλή προέρχεται από την Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διεύρυναν τις κυρώσεις κατά της Κούβας, προσθέτοντας το υπουργείο Τουρισμού και ακόμη κρατικούς φορείς στον κατάλογο των κυρώσεων.

BREAKING: U.S. defense officials are reviewing contingency plans for possible military action against Cuba, including an airborne assault, though no decision has been made.



The discussions come as the Trump administration intensifies pressure on Havana, but officials say the… pic.twitter.com/ity4wyhhhE — Clash Report (@clashreport) July 15, 2026

Με πληροφορίες από CBS News