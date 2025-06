«Catch Me If You Can»: Παρίστανε τον αεροσυνοδό και ταξίδεψε δωρεάν σε 120 πτήσεις 

Ένας 35χρονος παρίστανε τον αεροσυνοδό και ταξίδεψε δωρεάν σε περισσότερες από 120 πτήσεις, στις ΗΠΑ.

Ο άνδρας από τη Φλόριντα καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα για απάτη και παράνομη είσοδο σε ασφαλή ζώνη αεροδρομίου: Αποκαλύφθηκε ότι παρίστανε τον αεροσυνοδό για να εξασφαλίσει περισσότερες από 120 δωρεάν πτήσεις από το 2018 και επί πέντε χρόνια, τουλάχιστον, κυρίως με τις αεροπορικές εταιρείες Spirit και Delta.

Ο Tiron Alexander καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες απάτης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μία κατηγορία παράνομης εισόδου σε ασφαλή περιοχή αεροδρομίου, με τις συνολικές ποινές να αγγίζουν τα 90 έτη φυλάκισης και τα πρόστιμα να φτάνουν τα 1,25 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Alexander εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα δωρεάν ταξιδιών που παρέχεται στο προσωπικό πληρώματος - γνωστή και ως «non-rev» - παριστάνοντας τον εργαζόμενο επτά διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών. Παρείχε ψευδείς αριθμούς σήματος, ημερομηνίες πρόσληψης και χρησιμοποίησε έναν ιστότοπο εσωτερικής χρήσης που προορίζεται μόνο για το ιπτάμενο προσωπικό.

Οι 34 πτήσεις με Spirit και η αποκάλυψη της απάτης

Σύμφωνα με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα, ο Alexander έκανε κράτηση για πτήσεις προς Ατλάντα, Ντάλας, Λας Βέγκας, Λος Άντζελες και άλλους προορισμούς. Από αυτές, οι 34 πραγματοποιήθηκαν με την Spirit Airlines.

Για κάθε κράτηση, χρειαζόταν να δώσει το όνομά του και την ημερομηνία γέννησης ώστε να του εκδοθεί κάρτα επιβίβασης. Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, «αυτές οι πληροφορίες είναι ο τρόπος με τον οποίο τελικά συνελήφθη, με τις πτήσεις να συσσωρεύονται στα ημερολόγια της Spirit μέχρι που η αεροπορική εταιρεία να τις προσέξει».

Η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) ανέφερε ότι η έρευνα σε βάρος του Alexander ξεκίνησε το 2023. Σε ανακοίνωσή της, επισήμανε: «Ενώ ο Alexander μπόρεσε να επιβιβαστεί σε πτήσεις αποκτώντας δόλια κάρτα επιβίβασης, υποβλήθηκε σε όλες τις ισχύουσες διαδικασίες ασφαλείας της TSA, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας και του φυσικού ελέγχου και δεν αποτελούσε απειλή για άλλους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών. Η TSA παραμένει αφοσιωμένη στην ασφάλεια του ιπτάμενου κοινού και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη δίωξη όσων παραβιάζουν τους νόμους περί αεροπορικών ταξιδιών».

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023, ωστόσο ο Alexander συνελήφθη μόλις τον Φεβρουάριο του 2024, όταν προσπάθησε να ταξιδέψει από το Σαν Φρανσίσκο στην Αυστραλία.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι είχε προηγουμένως εργαστεί στην εξυπηρέτηση πελατών της American Airlines, αλλά είχε τεθεί σε αναστολή χωρίς αποδοχές για περίπου έναν χρόνο τη στιγμή της σύλληψής του. Στο παρελθόν, είχε εργαστεί ως αεροσυνοδός για δύο περιφερειακές εταιρείες (2013–2015) και αργότερα επιχείρησε να επιστρέψει στο χώρο: υπέβαλε αιτήσεις στην ακαδημία πιλότων της Alaska Airlines το 2022 και για θέσεις πληρώματος στις Alaska και Delta το 2024.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Αύγουστο, ενώ οι δημόσιοι συνήγοροί του δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.

Από τον Tiron Alexander στον «Catch Me If You Can»: Οι απατεώνες του αέρα

Η υπόθεση Alexander ξυπνά μνήμες από τον διάσημο Φρανκ Άμπαγκνεϊλ Τζούνιορ, ο οποίος ως έφηβος υποδύθηκε πιλότο της Pan Am για να εξασφαλίσει δωρεάν πτήσεις, ιστορία που ενέπνευσε την ταινία Catch Me If You Can με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και πιο πρόσφατα. Το 2019, ένας άνδρας στην Ινδία συνελήφθη όταν προσπάθησε να αποκτήσει πλεονεκτήματα πιλότου με πλαστή ταυτότητα, ενώ το 2021, ένας πρώην εργαζόμενος αεροπορικής εταιρείας στο Χιούστον δήλωσε ένοχος για κατασκευή πλαστών ταυτοτήτων ώστε να εξασφαλίζει δωρεάν πτήσεις με την Spirit.

Παρότι τέτοια περιστατικά αποτελούν μειοψηφία, εγείρουν ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και τις εσωτερικές δομές ελέγχου στα συστήματα των αεροπορικών εταιρειών.

