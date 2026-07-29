Canadair: Γιατί καθυστερούν τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη την ώρα που η Ευρώπη καίγεται

Την ώρα που η Γαλλία δίνει μάχη με τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών διαθέτοντας μόλις 12 αεροπλάνα, στην άλλη άκρη του κόσμου, σε ένα καναδικό εργοστάσιο, η παραγωγή των θρυλικών Canadair προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Τα Canadair αποτελούν το ισχυρότερο όπλο στη μάχη με τις φλόγες σε δύσβατες και απομονωμένες περιοχές. Ωστόσο, η κατασκευή των εξειδικευμένων αυτών αεροσκαφών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, την οποία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο η εννιάχρονη διακοπή της παραγωγής.

Παρότι η κατασκευάστρια De Havilland επανεκκίνησε τη γραμμή παραγωγής το 2024, η Γαλλία δεν πρόκειται να παραλάβει τα πρώτα δύο αεροσκάφη πριν από το 2028.

Μόλις 10 αεροσκάφη το χρόνο

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κάλγκαρι, τις οποίες επισκέφθηκε το AFP, οι άτρακτοι των αεροσκαφών, τα οποία μπορούν να συλλέξουν σχεδόν 6.000 λίτρα νερού σε μόλις 12 δευτερόλεπτα γλιστρώντας πάνω στην επιφάνεια μιας λίμνης, τρυπιούνται και συναρμολογούνται εντελώς χειροκίνητα.

Η περιορισμένη χρήση αυτοματισμών σε σύγκριση με άλλες αεροναυπηγικές βιομηχανίες εξηγεί εν μέρει γιατί το εργοστάσιο μπορεί να κατασκευάσει μόλις 10 αεροσκάφη τον χρόνο. «Στην άτρακτο, τα πάντα γίνονται με το χέρι. Κάθε τρύπα, κάθε πριτσίνι που βλέπετε, το τοποθετούν εργαζόμενοι», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής επιχειρήσεων Βικτόρ Οκάντιζ.

Η έλλειψη αεροσκαφών και οι μεγάλες αναμονές έχουν προκαλέσει πολιτική θύελλα στη Γαλλία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπονομεύει την πυρόσβεση λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό.

Τα αίτια του προβλήματος, όμως, βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στον Καναδά.

Η προηγούμενη κατασκευάστρια εταιρεία, η Bombardier, σταμάτησε την παραγωγή το 2015. Η επαναλειτουργία της γραμμής κατέστη δυνατή μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κροατία υπέγραψαν το 2024 μια αρχική παραγγελία 22 αεροσκαφών, εξηγεί ο διευθυντής στρατηγικής της De Havilland, Ζαν-Φιλίπ Κοτέ.

Έκτοτε, οι συνολικές παραγγελίες έχουν φτάσει τις 40 μονάδες. Η Γαλλία παρήγγειλε δύο DHC-515 νέας γενιάς το 2024 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας και ακολούθησαν ακόμη δύο τον Ιούνιο. «Πρέπει να παραδώσουμε στη Γαλλία δύο αεροσκάφη την περίοδο 2028-2029... και άλλα δύο την περίοδο 2032-2033, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα», ανέφερε ο Κοτέ.

Εκπρόσωπος της De Havilland απέφυγε να προσδιορίσει τον ακριβή μήνα των παραδόσεων, σημειώνοντας απλώς ότι «συμβαδίζουν με τους σχεδιασμούς». Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε τον Ιούνιο ότι οι παραδόσεις του 2028 προγραμματίζονται για τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, υπογραμμίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.

Το πρώτο DHC-515, η εκσυγχρονισμένη εκδοχή του καναδικού πυροσβεστικού αεροσκάφους, θα παραδοθεί στην Ελλάδα «στις αρχές του 2028», πρόσθεσε ο Κοτέ.

50.000 διαφορετικά εξαρτήματα

Το κενό σχεδόν μίας δεκαετίας, από τη στιγμή που έκλεισαν οι γραμμές συναρμολόγησης της Bombardier μέχρι να ξεκινήσει εκ νέου η De Havilland, διέλυσε τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο όμιλος χρειάστηκε να βάλει ξανά σε παραγωγή «περισσότερα από 50.000» διαφορετικά ανταλλακτικά και «να επιλέξει νέους προμηθευτές, καθώς οι παλιοί δεν υπήρχαν πλέον», σημείωσε ο Κοτέ.

Αν και η διαδικασία αυτή απαίτησε χρόνο, τελικά θα ωφελήσει τα 160 παλαιότερης γενιάς Canadair που παραμένουν σε υπηρεσία παγκοσμίως, τα μισά εκ των οποίων βρίσκονται στην Ευρώπη και τα υπόλοιπα στη Βόρεια Αμερική, με ορισμένα να μετρούν ήδη πάνω από 30 χρόνια στους αιθέρες.

Χάρη στην επανεκκίνηση της παραγωγής, «αν κάποιο αεροσκάφος υποστεί βλάβη ή ζημιά, μπορούμε πλέον να πάρουμε άμεσα ένα ανταλλακτικό από τη γραμμή παραγωγής και να το στείλουμε στη Γαλλία. Γίνεται όλο και πιο εύκολο για εμάς να καλύπτουμε τις ανάγκες επισκευής», κατέληξε το στέλεχος της De Havilland.

Με πληροφορίες από AFP