Βύθιση σκάφους στο Σαν Φρανσίσκο: «Είχε μεγάλα κύματα, άρχισε να μπαίνει νερό», σύμφωνα με μαρτυρίες

Πλωτό σκάφος τύπου ποντόν (pontoon boat) βυθίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στα ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τρεις να αγνοούνται.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής είχε αναφέρει ότι στο σκάφος επέβαιναν 19 άνθρωποι και ότι η αρχική αναφορά που έλαβε η υπηρεσία αφορούσε σκάφος που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Αργότερα το βράδυ της Τρίτης, δήλωσε ότι οι μαρτυρίες έδειξαν πως στο σκάφος επέβαιναν τελικά 20 άνθρωποι και ότι επρόκειτο για ένα κλειστό ταχύπλοο μήκους 50 ποδιών (περίπου 15 μέτρων).

Σαν Φρανσίσκο: Δεν υπήρχαν ενδείξεις πυρκαγιάς - Είχε μεγάλα κύματα αναφέρουν μαρτυρίες

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πυρκαγιάς όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σκάφος, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είχε μεγάλα κύματα και ότι το σκάφος άρχισε να βάζει νερά, προτού ανατραπεί μέσα στον κόλπο.

Ο λιμενεργάτης Τζάστιν Μαρσελίν, ο οποίος μαζί με τον ψαρά Μάικ Μοντόγια βοήθησε στη διάσωση ανθρώπων από το σκάφος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δήλωσε ότι «επικρατούσε απόλυτο χάος όταν φτάσαμε στο σημείο».

«Κάθε φορά που έπρεπε να πιάσουμε έναν άνθρωπο, ο καθένας από αυτούς είτε ήταν εξαντλημένος είτε βρισκόταν σε πανικό και χτυπούσε τα χέρια και τα πόδια του απεγνωσμένα», ανέφερε ο Μαρσελίν.

WATCH: Several people injured after a boat catches fire near Alcatraz Island in San Francisco; 17 people were rescued. pic.twitter.com/HuP1HNjt4N — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Σαν Φρανσίσκο: Στο τριώροφο πλωτό σκάφος επέβαιναν 20 άνθρωποι, κυρίως μέλη της ίδιας οικογένειας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο έλαβε στις 15:37 τοπική ώρα αναφορά για σκάφος σε κίνδυνο, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Ντιν Κρίσπεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μία ναυτική μονάδα που έφτασε πρώτη στο σημείο εντόπισε έναν άνδρα στο νερό, ο οποίος βρισκόταν «σε έντονη δυσφορία», και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός κατά τη μεταφορά του στην ακτή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ θα συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Τρία άτομα που επέβαιναν στο σκάφος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τον Κρίσπεν, νοσηλεύονται σε «σταθερή κατάσταση».

Τα υπόλοιπα 13 άτομα που βρίσκονταν στο σκάφος επέστρεψαν με ασφάλεια στην ακτή και δεν τραυματίστηκαν.

At least one person was killed, and two others are missing, after 16 people were rescued from the water as a boat sank in the San Francisco Bay Tuesday afternoon, prompting a massive response from crews working to rescue people. For the latest, click the link below… pic.twitter.com/onSU3lOELe — ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 15, 2026

Με πληροφορίες από BBC