Βρυξέλλες: Φωτιά σε υπό ανακατασκευή κτίριο - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Πολλά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε ανελκυστήρα κτιρίου στις Βρυξέλλες, όπου ξέσπασε φωτιά το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν από τις 8:00, επιβεβαίωσε νωρίς το απόγευμα η Εισαγγελία Εργασίας των Βρυξελλών.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός. Παράλληλα, έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι αγνοούμενοι ενδέχεται να βρίσκονται σε έναν δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίσαμε αρκετά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπάιμπρουκ.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσα ακριβώς άτομα βρίσκονται εκεί. Ίσως πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά είναι επίσης πιθανό να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου».

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Αν και η αρχική εστία κατασβέστηκε γρήγορα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Και αυτή η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Δύο άτομα με εγκαύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας πυροσβέστης που υπέστη υπερθερμία έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Προς το παρόν, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Το κτίριο, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ανακατασκευή, προορίζεται να φιλοξενήσει στο μέλλον διαμερίσματα, εστιατόρια και ένα μπαρ στην ταράτσα.

Με πληροφορίες από Le Soir