Βρυξέλλες: Έξι οι νεκροί από τη φωτιά σε υπό ανακατασκευή κτίριο 

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στο υπό ανακατασκευή κτίριο Oxy Tower, στο κέντρο των Βρυξελλών, επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι σοροί εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από ανελκυστήρα που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στο φρεάτιο του κτιρίου, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε αρκετές ώρες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναφέρει ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι αγνοούνταν, ενώ οι πυροσβέστες είχαν καταφέρει να ανοίξουν μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και να εντοπίσουν θύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής. Αν και η αρχική εστία κατασβέστηκε γρήγορα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στα φρεάτια των ανελκυστήρων, όπου είχαν εγκλωβιστεί δύο ανελκυστήρες.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

Δύο άνθρωποι με εγκαύματα μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Neder-over-Heembeek, ενώ ένας πυροσβέστης που υπέστη θερμική εξάντληση δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Οι εργαζόμενοι που απομακρύνθηκαν από το κτίριο μεταφέρθηκαν στην καντίνα του διοικητικού κέντρου του Δήμου Βρυξελλών, όπου τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη από τον Ερυθρό Σταυρό.

Ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλος, έκανε λόγο για τραγωδία που συγκλονίζει την πόλη και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λέγοντας ότι εργάστηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

«Η σκέψη μου είναι στα θύματα, στις οικογένειες και στους δικούς τους ανθρώπους, καθώς και στους τραυματίες και στους εργαζομένους που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα στηρίξει όσους επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

Στο σημείο μετέβησαν το απόγευμα ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, και ο βασιλιάς Φίλιππος, οι οποίοι ευχαρίστησαν τους διασώστες για την επιχείρηση. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία «στην καρδιά της πρωτεύουσας».

Το Oxy Tower βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ντε Μπρουκέρ και ανακαινίζεται προκειμένου να μετατραπεί σε συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων, με διαμερίσματα, γραφεία, ξενοδοχείο, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα. Το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη της χρονιάς ή στις αρχές της επόμενης.

Οι εταιρείες Immobel και Whitewood, που έχουν αναλάβει το έργο, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια ζωών, χωρίς να σχολιάσουν τα πιθανά αίτια της φωτιάς. Η κατασκευαστική Cordeel ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των θυμάτων, των οικογενειών τους και των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από BBC, The Brussels Times