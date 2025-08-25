Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης - Συνελήφθη ένα άτομο

Ένα άτομο μαχαιρώθηκε εν ώρα διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης στο κέντρο των Βρυξελλών το βράδυ της Κυριακής και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε σε τοπικό κανάλι: «Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας ύποπτος συνελήφθη».

Το απόγευμα, δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Zaterdag (Place du Samedi), κοντά στο τουριστικό σημείο Place Sainte-Catherine, για να δείξουν την υποστήριξή τους στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές της εκδήλωσης καταδίκασαν την επίθεση και δήλωσαν ότι «ένα άγνωστο άτομο, άσχετο με την εκδήλωση, εισήλθε στο πλήθος και επιτέθηκε σε διαδηλωτές».

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με πιθανά κίνητρα. Το θύμα φέρεται να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με κίνδυνο για τη ζωή του, μετά την επίθεση.

Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, η οποία ολοκληρώθηκε έξω από το Χρηματιστήριο των Βρυξελλών. Οι διαδηλωτές ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από euronews.com