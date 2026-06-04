Βρυξέλλες: Βίαιες συγκρούσεις σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων στο κέντρο της πόλης, ενώ στους δρόμους καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές, καμένα αντικείμενα και οδοφράγματα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα, μεταλλικά κιγκλιδώματα και άλλα αντικείμενα κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών, ενώ εκτοξεύτηκαν και πυροτεχνήματα.

Οι αρχές απέκλεισαν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων του σταθμού Brussels-Central, διατηρώντας ανοιχτή μόνο μία είσοδο, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερο της αστυνομίας και υδροφόρα οχήματα.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές – κυρίως νέοι – συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στους 2.000. Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές των Βρυξελλών, καθώς και σε γαλλόφωνες πόλεις όπως η Ναμούρ και η Σαρλερουά, αν και σε μικρότερη ένταση.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα επεισόδια προκάλεσαν προβλήματα και στο δίκτυο του μετρό. Νωρίτερα, ομάδες νεαρών πέταξαν μεταλλικά κιγκλιδώματα στις γραμμές του σταθμού Saint-Guidon στην περιοχή Άντερλεχτ και άδειασαν πυροσβεστήρες στις αποβάθρες.

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν ενόψει της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο της γαλλόφωνης κοινότητας για ένα πακέτο περικοπών και μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Οι μεταρρυθμίσεις που πυροδότησαν τις αντιδράσεις

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τα ετήσια δίδακτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 835 σε 1.194 ευρώ για τη μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών. Αν και το ποσό παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες, η αύξηση φτάνει περίπου το 35%.

Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα που επηρεάζουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων, οι καθηγητές που διδάσκουν στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να προσφέρουν δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Προβλέπονται επίσης αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας, καθώς και περικοπές σε δαπάνες που αφορούν τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τα σχολικά υλικά.

Οι μεταρρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός αντιμετωπίζει έλλειμμα ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να εξοικονομηθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

«Θα χρειαστεί να δουλεύουμε περισσότερο για τον ίδιο μισθό και οι συνθήκες εργασίας θα επιδεινωθούν, με μεγαλύτερα τμήματα και περισσότερη πίεση στους εκπαιδευτικούς», δήλωσε εκπαιδευτικός που συμμετείχε στη διαδήλωση, μιλώντας στο βελγικό δίκτυο VRT.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της γαλλόφωνης κυβέρνησης, Ελιζαμπέτ Ντεγκρίζ, υπερασπίστηκε τις αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαίες λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης.

Η υπουργός Παιδείας Βαλερί Γκλατινί δήλωσε ότι στόχος των μέτρων είναι να εξοικονομηθούν πόροι που θα επανεπενδυθούν μελλοντικά στον εκπαιδευτικό τομέα.

Το κοινοβούλιο της γαλλόφωνης κοινότητας αναμενόταν να ψηφίσει το επίμαχο πακέτο μεταρρυθμίσεων αργότερα μέσα στην ημέρα.

Με πληροφορίες από Reuters, Brussels Times

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