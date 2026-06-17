ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Βρυξέλλες: Βάζουν τέλος στα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027

Άδειες εταιρειών με κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια στις Βρυξέλλες, λήγουν και δεν πρόκειται να ανανεωθούν

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΑΤΙΝΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να καταργήσουν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027, επικαλούμενες την αύξηση των ατυχημάτων και τις ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια.

Η βελγική πρωτεύουσα, ως προς την εφαρμογή του νόμου, θα αφήσει να λήξουν οι υφιστάμενες άδειες λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν υιοθετήσει αυστηρότερους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες είχαν αυξηθεί τα παράπονα για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με αρκετούς να επικαλούνται ζητήματα ασφαλείας, κυκλοφοριακής συμφόρησης και «ακατάλληλης χρήσης».

Βρυξέλλες: Μόνο το 2025, 666 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι άδειες των εταιρειών Bolt και Dott, που δραστηριοποιούνται σήμερα στην πόλη, λήγουν στο τέλος του 2026 και δεν πρόκειται να ανανεωθούν. Έτσι, θα μπει οριστικό τέλος στο σύστημα κοινόχρηστων πατινιών που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η απόφαση ελήφθη καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των πατινιών στην οδική ασφάλεια και στους δημόσιους χώρους. Μόνο το 2025, 666 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικά που σχετίζονταν με ηλεκτρικά πατίνια, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, οι αρχές επισημαίνουν ότι τα εγκαταλελειμμένα πατίνια δημιουργούν προβλήματα στους δημόσιους χώρους, ενώ έχουν καταγραφεί και πολλά παράπονα για επικίνδυνη οδήγηση, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κίνηση πεζών.

Η απαγόρευση στις Βρυξέλλες αφορά αποκλειστικά τα κοινόχρηστα πατίνια. Οι κάτοικοι που διαθέτουν ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια θα εξακολουθήσουν να μπορούν να τα χρησιμοποιούν κανονικά.

Αξίζει, καταληκτικά, να τονιστεί πως οι Βρυξέλλες δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή πόλη που επανεξετάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Το Παρίσι έχει ήδη απομακρύνει τα κοινόχρηστα πατίνια από τους δρόμους του, ενώ περιορισμοί έχουν επιβληθεί επίσης στη Μαδρίτη και την Πράγα. Την ίδια στιγμή, η Βαρκελώνη έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες στάθμευσης, η Ολλανδία ουσιαστικά δεν επιτρέπει τη λειτουργία αντίστοιχων υπηρεσιών και η Ιταλία έχει θεσπίσει σημαντικά αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

Διεθνή

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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