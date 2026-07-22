Βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι στενός συνεργάτης του Έπσταϊν που στρατολογούσε μοντέλα

Ο Ντανιέλ Σιάντ, κυνηγός μοντέλων που είχε συνδεθεί με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε προάστιο του Παρισιού. Οι γαλλικές αρχές άνοιξαν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου του.

Ο 69χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα στο Κολόμπ, βορειοδυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Η εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νεκροψία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα αρχεία για τον Έπσταϊν που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση. Ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν γνώριζε πως ο Έπσταϊν κακοποιούσε γυναίκες και κορίτσια.

Μία γυναίκα που έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα του Έπσταϊν είχε δηλώσει στο BBC ότι ο Σιάντ ήταν εκείνος που τους σύστησε. «Ήταν στημένο από την αρχή», είπε, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο που στρατολογούσε συστηματικά γυναίκες για λογαριασμό άλλων.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Έπσταϊν, το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία, ο Σιάντ παρομοίαζε τη δουλειά του με ψάρεμα, γράφοντας ότι κάποιες φορές «έπιανε γρήγορα» και άλλες φορές δεν υπήρχε «κανένα ψάρι».

Facebook Twitter Ο Ντανιέλ Σιάντ / Φωτ.: US Department of Justice

Καταγγελίες και στη Γαλλία

Ο Σιάντ βρισκόταν επίσης στο επίκεντρο πολλών καταγγελιών στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και καταγγελίες για βιασμό. Η πρώτη είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο. Εκείνος αρνούνταν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και είχε δηλώσει σε γαλλικά μέσα ότι δεν είχε βιάσει ποτέ κανέναν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, υποστήριξε ότι εμπιστευόταν τον Έπσταϊν και ότι δεν γνώριζε πως οι γυναίκες που του σύστηνε κακοποιούνταν.

Πρώην μοντέλο, η οποία είχε καταθέσει στην αστυνομία τον Ιούνιο στο πλαίσιο της έρευνας για τον Σιάντ, δήλωσε στο BBC ότι ο θάνατός του στερεί πλέον από τις αρχές κρίσιμες πληροφορίες που ενδεχομένως διέθετε για τον Έπσταϊν.

«Ένας σημαντικός κρίκος της αλυσίδας χάθηκε πριν καν υπάρξει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν όσα μπορεί να γνώριζε ο Ντανιέλ Σιάντ, αφού δεν είχε ακόμη ανακριθεί», είπε. Πρόσθεσε ότι είχε ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος και εξέφρασε τον φόβο ότι οι έρευνες θα οδηγηθούν ξανά σε αδιέξοδο.

Η δικηγόρος Αν-Κλερ Λε Ζεν, η οποία εκπροσωπεί έξι γυναίκες που είχαν καταθέσει καταγγελίες σε βάρος του, δήλωσε ότι οι εντολείς της στερήθηκαν ένα κρίσιμο στάδιο στην προσπάθειά τους να μάθουν την αλήθεια και να δικαιωθούν.

Όπως είπε, οι γυναίκες βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν παρά τις διασυνδέσεις του Σιάντ με τον Έπσταϊν, αλλά η αργή εξέλιξη της έρευνας είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει πριν εξεταστεί από τις αρχές ή τεθεί υπό κράτηση.

Και άλλος συνεργάτης του Έπσταϊν είχε βρεθεί νεκρός

Το 2022, ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, επίσης συνεργάτης του Έπσταϊν, είχε βρεθεί απαγχονισμένος στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού.

Ο 76χρονος κρατούνταν για περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς ερευνώταν για βιασμούς ανηλίκων και για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο ίδιος αρνούνταν τις κατηγορίες.

Ο Μπρουνέλ είχε ιδρύσει το πρακτορείο MC2 Model Management με χρηματοδότηση από τον Έπσταϊν και θεωρούνταν ύποπτος ότι μετέφερε και φιλοξενούσε κορίτσια και νεαρές γυναίκες για λογαριασμό του.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για διακίνηση γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του στη μόδα για να προσεγγίζει θύματα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μπιλ Γκέιτς: Υποστηρίζει ότι ο Επστάϊν σκόπευε να τον εκβιάσει επειδή γνώριζε τις εξωσυζυγικές σχέσεις του