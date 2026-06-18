Βρέθηκε η «χειρότερη φωτογράφος στον κόσμο», σύμφωνα με την Icelandair

Στους περισσότερους διαγωνισμούς φωτογραφίας, οι θολές εικόνες, τα στραβά κάδρα και οι φωτογραφίες με τον αντίχειρα μπροστά στον φακό αποτελούν σίγουρο λόγο αποκλεισμού.

Για την Icelandair όμως, αυτό αποτέλεσε ζητούμενο όταν άρχισε να αναζητά τον «χειρότερο φωτογράφο του κόσμου».

Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ισλανδίας ανακήρυξε τη νικήτρια αυτού του παράξενου διαγωνισμού, που είναι η Blanche Mortemard από το Παρίσι.

Η Mortemard ξεχώρισε ανάμεσα στους 127.642 υποψηφίους από 178 χώρες και εξασφάλισε τον «τιμητικό» τίτλο, εντυπωσιάζοντας τους κριτές «με την αξιοθαύμαστη έλλειψη δεξιοτήτων και γνώσεων βασικής φωτογραφίας».

Το πορτφόλιο της «χειρότερης φωτογράφου στον κόσμο»

Το πορτφόλιο της νικήτριας περιελάμβανε ένα χιονισμένο αστικό τοπίο του Όσλο, στο οποίο ένας αντίχειρας καταλαμβάνει περίπου το 20% του κάδρου, μια φωτογραφία με κακό φωτισμό και θολή εικόνα, τραβηγμένη με φόντο το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και ένα στιγμιότυπο ενός γλάρου πάνω σε έναν φανοστάτη, που μοιράζεται αδέξια το κάδρο με τον λοβό αυτιού.

Η Mortemard αντιμετώπισε με χιούμορ τη νίκη της: «Εδώ και χρόνια, φίλοι και συγγενείς με ρωτούσαν γιατί οι φωτογραφίες μου φαίνονται πάντα απογοητευτικές. Είμαι ενθουσιασμένη που επιτέλους έχω μια απάντηση: προπονούμουν για αυτόν τον ρόλο. Αυτό το έργο εξυμνεί την ατέλεια – πιθανώς ο μόνος διαγωνισμός φωτογραφίας στον οποίο είχα ποτέ την ευκαιρία να κερδίσω».

Γιατί η Icelandair έψαχνε τη χειρότερη φωτογράφο του κόσμου;

Η ιδέα πίσω από την καμπάνια ήταν απλή: σύμφωνα με την Icelandair, «η Ισλανδία είναι τόσο εντυπωσιακά "φωτογενής", ώστε ακόμη και κάποιος με σχεδόν υπερφυσικό ταλέντο στο να τραβάει κακές φωτογραφίες θα δυσκολευόταν να την κάνει να φαίνεται άσχημη», γράφει το Euronews.

Όπως ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρήκαμε επιτέλους τον “κακό” φωτογράφο μας», δήλωσε ο διευθυντής μάρκετινγκ της Icelandair.

«Αυτό το εγχείρημα βρήκε απήχηση σε όλο τον κόσμο, επειδή οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από την κατασκευασμένη τελειότητα. Θαυμάσαμε πραγματικά το θάρρος των συμμετεχόντων να επιλέξουν την αυθεντικότητα αντί της προσποίησης - αυτό ήταν που ξεχώρισε περισσότερο ανάμεσα σε όλες τις υποψηφιότητες», πρόσθεσε.

Credit: Blanche Mortemard/Icelandair

Credit: Blanche Mortemard/Icelandair

Credit: Blanche Mortemard/Icelandair



Με πληροφορίες από Euronews