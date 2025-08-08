Βρετανός κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει τη νύφη του σε πισίνα στη Φλόριντα

Ένας 62χρονος Βρετανός συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, αφού φέρεται να επιχείρησε να πνίξει τη νύφη του σε πισίνα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Πολκ.

Ο Μαρκ Ρέιμοντ Γκίμπον, από το Μπάκιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, φέρεται να επιτέθηκε στην 33χρονη νύφη του ύστερα από έντονο καβγά που σχετιζόταν με τα εγγόνια του. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στο θέρετρο Solterra, στην περιοχή Ντάβενπορτ.

Σύμφωνα με τον σερίφη Γκρέιντι Τζαντ, ο Γκίμπον κρατούσε επανειλημμένα το κεφάλι της γυναίκας κάτω από το νερό, εμποδίζοντάς την να αναπνεύσει. Ο ίδιος σταμάτησε μόνο όταν γείτονες φώναξαν πως είχαν καλέσει την αστυνομία, ενώ η εννιάχρονη κόρη του θύματος φέρεται να μπήκε στην πισίνα προσπαθώντας να τη βοηθήσει.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τοπικό κρατητήριο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σε δήλωσή του, ο σερίφης ανέφερε: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι επισκέπτες στην κομητεία Πολκ, αλλά περιμένουμε να συμπεριφέρονται σωστά. Ο κ. Γκίμπον μπορεί να περάσει τελικά περισσότερο χρόνο στη Φλόριντα απ’ όσο σχεδίαζε».

Με πληροφορίες από Guardian