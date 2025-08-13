Βρετανοί στρατιώτες «χρησιμοποιούν παράνομα εργαζόμενες του σεξ» στην Κένυα

Έρευνα του Βρετανικού Στρατού διαπίστωσε ότι ορισμένοι στρατιώτες που σταθμεύουν σε αμφιλεγόμενη βάση στην Κένυα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εργαζόμενες του σεξ, παρά την απαγόρευση που ισχύει από το 2022.

Σύμφωνα με την έκθεση, στρατιώτες στη Μονάδα Εκπαίδευσης του Βρετανικού Στρατού Κένυα (Batuk) προχώρησαν σε «συναλλακτική σεξουαλική δραστηριότητα» σε «χαμηλό έως μέτριο» επίπεδο. Η έρευνα υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την πλήρη εξάλειψη της πρακτικής.

Η έρευνα κάλυψε περίοδο άνω των δύο ετών, καταγράφοντας περιστατικά από τον Ιούλιο του 2022. Παραγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από έρευνα του ITV που περιλάμβανε ισχυρισμούς πως στρατιώτες πλήρωναν ντόπιες γυναίκες για σεξ. Το ντοκιμαντέρ ήρθε να προστεθεί σε προϋπάρχουσες ανησυχίες, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο, το 2012, της Agnes Wanjiru, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από Βρετανό στρατιώτη της βάσης.

Από τότε, έχουν γίνει πολλαπλές καταγγελίες για παραβατική συμπεριφορά στρατιωτών στο Batuk, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Νανιούκι, 200 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι.

Το 2022, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας απαγόρευσε τη χρήση υπηρεσιών εργαζομένων του σεξ από στρατιωτικούς στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σερ Ρόλι Γουόκερ, δήλωσε: «Τα ευρήματα δείχνουν ότι το συναλλακτικό σεξ εξακολουθεί να συμβαίνει στην Κένυα σε χαμηλό έως μέτριο επίπεδο. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει καθόλου. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας χώρος για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση στον Βρετανικό Στρατό».

Η έρευνα διεξήχθη από τετραμελή ομάδα - δύο εν ενεργεία αξιωματικούς, έναν δημόσιο υπάλληλο και έναν ανεξάρτητο σύμβουλο. Εξέτασε τόσο τη συμπεριφορά των στρατευμάτων στο Batuk όσο και τα μέτρα πρόληψης παραβάσεων του κανονισμού JSP 769, που απαγορεύει στους στρατιώτες να πληρώνουν για σεξ.

Η έκθεση καταγράφει 35 περιπτώσεις υποψίας πληρωμής για σεξ από τον Ιούλιο του 2022, όταν εκδόθηκαν οδηγίες για τον κανονισμό. Από αυτές, 26 συνέβησαν πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης όλου του προσωπικού τον Νοέμβριο του 2022, ενώ εννέα αναφέρθηκαν μετά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καταγγελίες δεν αποδείχθηκαν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στο BBC ότι υπάρχουν λιγότερες από πέντε νέες περιπτώσεις υπό διερεύνηση, οι οποίες φέρονται να συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι, παρά την εκπαίδευση και τα μέτρα ελέγχου, η πρακτική συνεχίζεται και «μπορεί να βρίσκεται στο ανώτερο άκρο του χαμηλού έως μέτριου επιπέδου».

Για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, ο στρατός έχει υιοθετήσει τακτική εκπαίδευση και περιπολίες «sharkwatch» με ανώτερους υπαξιωματικούς που παρακολουθούν τη συμπεριφορά του προσωπικού σε νυχτερινές εξόδους.

Ο Βρετανικός Στρατός δήλωσε ότι θα υλοποιήσει τις συστάσεις της έκθεσης, όπως η δυνατότητα άμεσης απόλυσης στρατιωτών που αποδεικνύεται ότι έχουν χρησιμοποιήσει ιερόδουλες και η ενίσχυση της εκπαίδευσης.

Το Batuk βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής εδώ και χρόνια, με καταγγελίες που κορυφώθηκαν το 2021 μετά από έρευνα των Sunday Times για τη δολοφονία της Wanjiru. Παράλληλα, στην Κένυα, βουλευτές ερευνούν καταγγελίες για κακομεταχείριση ντόπιων, τραυματισμούς που αποδίδονται σε στρατιωτική συμπεριφορά και εγκατάλειψη παιδιών που φέρονται να απέκτησαν στρατιώτες με Κενυάτισσες μητέρες.

Τον Ιούνιο, στρατιώτης της βάσης επαναπατρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από κατηγορία για βιασμό.

Η ομάδα έρευνας δήλωσε ότι συνομίλησε με πολλούς ντόπιους, διαπιστώνοντας πως «η συντριπτική πλειονότητα» της κοινότητας εκφράζει ικανοποίηση για την παρουσία της βάσης Batuk.

