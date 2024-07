Βρετανικές εκλογές: Και η «The Sun» στο πλευρό των Εργατικών

Το βρετανικό μέσο «The Sun» που μέχρι πρότινος στήριζε το κόμμα των Συντηρητικών στην Μεγάλη Βρετανία, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα υποστηρίξει τους Εργατικούς στις επερχόμενες εκλογές.

Η ταμπλόιντ The Sun, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, που ήταν ιδεολογικά προσκείμενη στους Συντηρητικούς, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως στηρίζει επίσημα το Εργατικό Κόμμα και τον ηγέτη του Κιρ Στάρμερ, την παραμονή των βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

Οι Βρετανοί θα προσέλθουν στις κάλπες αύριο σε μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα οδηγήσει τους Εργατικούς στην εξουσία και θα τερματίσει τη 14χρονη διακυβέρνηση των Συντηρητικών.

«Είναι καιρός για αλλαγή», λέει η Sun σε ένα άρθρο που ανέβασεε στην ηλεκτρονική έκδοσή της. «Το ανυπέρβλητο πρόβλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι (οι Συντηρητικοί) είναι ότι, κατά τη διάρκεια των 14 συχνά χαοτικών χρόνων, κατέληξαν να γίνουν ένας διχασμένος όχλος που ενδιαφέρεται περισσότερο στο να πολεμά τον ίδιο τον εαυτό του παρά να κυβερνά τη χώρα».

Προσθέτει: «Εξακολουθούν και υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τους Εργατικούς… Όμως, με το να οδηγήσει ξανά στο επίκεντρο της βρετανικής πολιτικής το κόμμα του για πρώτη φορά από τότε που ο Τόνι Μπλερ ήταν πρωθυπουργός, ο σερ Κιρ κέρδισε το δικαίωμα να πάρει τον έλεγχο».

Η εφημερίδα ακολουθεί το παράδειγμα των Financial Times και Sunday Times, που στήριξαν επίσημα το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα. Μεταξύ άλλων εφημερίδων, η Daily Mirror και ο Guardian στηρίζουν επίσης τους Εργατικούς, ενώ η Daily Mail και η Daily Telegraph τους Συντηρητικούς. Το εβδομαδιαίο περιοδικό The Economist επίσης στηρίζει τους Εργατικούς.Η Sun είναι μία από τις βρετανικές εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και καυχιέται ότι καταγράφει ένα ρεκόρ υποστήριξης των νικητών στις εκλογές.

Η ταμπλόιντ, μέρος της μιντιακής αυτοκρατορίας News Corp του Ρούπερτ Μέρντοχ, υπερηφανεύτηκε το 1992 ότι «Η Sun ήταν που το κέρδισε» (It was the Sun wot won it), υποστηρίζοντας ότι η στήριξή της έπεισε 10 εκατομμύρια αναγνώστες να επιλέξουν τους Συντηρητικούς του Τζον Μέιτζορ σε μια απροσδόκητη εκλογική νίκη.

Άλλαξε τη στήριξή της προς τους Εργατικούς προτού ο Μπλερ ηγηθεί του κόμματος στην πρώτη από τις τρεις διαδοχικές εκλογικές νίκες το 1997.

Το 2009, η Sun απομακρύνθηκε από το Εργατικό Κόμμα, έπειτα από μια δεκαετία στήριξης και ανακοίνωσε πως στέκεται στο πλευρό των Συντηρητικών του Ντέιβιντ Κάμερον υπό τον τίτλο: «Οι Εργατικοί το έχασαν». Οι Εργατικοί δεν κέρδισαν στις γενικές εκλογές του 2010.

Έκτοτε στήριζε τους Συντηρητικούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters-AFP