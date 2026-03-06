Βρετανία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/3) στο πλαίσιο προγραμματισμένης επιχείρησης που σχετίζεται με έρευνα για πιθανή κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Οι συλληφθέντες είναι ένας Ιρανός υπήκοος και τρεις άνδρες με διπλή υπηκοότητα Βρετανίας και Ιράν. Οι ηλικίες τους είναι 52, 40, 55 και 22 ετών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα σε διευθύνσεις στις περιοχές Barnet, Watford και Harrow του Λονδίνου.

Βρετανία: Δέκα άτομα υπό κράτηση

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, οι έρευνες στα σπίτια των υπόπτων συνεχίζονται.

Παράλληλα, έξι ακόμη άνδρες συνελήφθησαν στο ίδιο σημείο στο Χάροου με την υποψία ότι βοήθησαν δράστη σε εγκληματική ενέργεια. Οι ηλικίες τους είναι 29, 39, 42, 49 και δύο 20 ετών.

Συνολικά δέκα άτομα βρίσκονται υπό κράτηση.

Η διοικήτρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, Helen Flanagan, δήλωσε ότι οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας έρευνας.

«Οι σημερινές συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας και της ευρύτερης προσπάθειάς μας να αποτρέψουμε κακόβουλες δραστηριότητες όπου υπάρχει υποψία για τέτοιου είδους ενέργειες», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι αρχές κατανοούν την ανησυχία που μπορεί να προκαλεί η υπόθεση, ιδιαίτερα στην εβραϊκή κοινότητα.

«Κατανοούμε ότι το κοινό μπορεί να ανησυχεί, ιδιαίτερα τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Όπως πάντα, ζητούμε από τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να επικοινωνούν με την αστυνομία αν δουν ή ακούσουν οτιδήποτε ύποπτο», πρόσθεσε.

Η έρευνα των βρετανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς δραστηριότητες που φέρονται να πραγματοποιούσαν οι ύποπτοι.

