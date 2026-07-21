Βρετανία: Τα πρόσωπα της νέας κυβέρνησης Μπέρναμ - Η έκπληξη και οι παραιτήσεις με αιχμές

Τους υπουργούς της νέας βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, λίγες ώρες μετά την ανάληψη της θέσης του πρωθυπουργού της χώρας.

Αρχικά, ο Κιρ Στάρμερ έδωσε την τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας- άσκησε την εξουσία από τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιούνιο του 2026 παραιτήθηκε, στη συνέχεια ο Μπέρναμ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο και έπειτα προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ. Εκεί, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε «βαθιές αλλαγές» στη Βρετανία.

Ο Μπέρναμ είναι ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία και υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι «δεν θα αναλάβει ρίσκα» με την οικονομία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι θα εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του προκατόχου του.

Μεταξύ άλλων, έχει υποσχεθεί ότι θα λάβει μέτρα για να βοηθήσει τους Βρετανούς να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες αλλά και την προεκλογική δέσμευση να μην αυξηθούν οι φόροι για τους εργαζομένους.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς θα μπορέσει να κάνει περισσότερα τηρώντας αυτούς τους κανόνες και εάν αυτό σημαίνει μεγαλύτερο δανεισμό ώστε να προχωρήσει σε επενδύσεις, απάντησε: «Νομίζω ότι προτρέχετε λίγο, επειδή είπα ότι θα τηρήσουμε (…) τους υπάρχοντες δημοσιονομικούς κανόνες και, προφανώς, όποια ευελιξία περιλαμβάνουν».

«Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει να ρισκάρεις με την οικονομία. Ποτέ δεν το έκανα, από κανέναν ρόλο που ανέλαβα. Τηρούσα πάντα μια πολύ συνετή προσέγγιση», πρόσθεσε.

Παραιτήσεις με αιχμές στη Βρετανία

Σημειώνεται ότι μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ, παραιτήθηκαν οι υπουργοί David Lammy (αντιπρόεδρος και υπουργός Δικαιοσύνης), Rachel Reeves (υπουργός Οικονομικών) και Peter Kyle (υπουργός Επιχειρηματικότητας).

Ο Lammy ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω της πλατφόρμας Χ. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου, προερχόμενος από ταπεινό ξεκίνημα στο Τότεναμ, να υπηρετήσω στην κυβέρνηση ως υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Δικαιοσύνης και ο πρώτος Αφροαμερικανός αναπληρωτής πρωθυπουργός (σσ αντιπρόεδρος) της Βρετανίας. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για όσα πετύχαμε, στην Αντιπολίτευση και στην Κυβέρνηση.

Ως υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός, βοήθησα στην ανοικοδόμηση των σχέσεων της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας μετά τα καταστροφικά χρόνια του Brexit, στάθηκα ακλόνητα στο πλευρό της Ουκρανίας στις πιο σκοτεινές της ώρες, υπερασπίστηκα μια νέα ισότιμη εταιρική σχέση με τον Παγκόσμιο Νότο και ήμουν περήφανος που έπαιξα ηγετικό ρόλο στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία. Εργάστηκα για να εξασφαλίσω την Ειδική Σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια νέα εποχή και εμβάθυνα τις συνεργασίες μας με τον Κόλπο και την Ινδία για να επιτύχω εμπόριο, ανάπτυξη και ασφάλεια για τον βρετανικό λαό.

Ως υπουργός Δικαιοσύνης και Λόρδος Καγκελάριος, έκανα ρεκόρ επενδύσεων στα δικαστήριά μας για να αρχίσω να σταθεροποιώ τις υποθέσεις που περιμένουν πολύ καιρό για δικαιοσύνη, έκανα αλλαγές για να επαναφέρω τις φυλακές μας από το χείλος του γκρεμού για να αποτρέψω μια νέα κατάρρευση της χωρητικότητάς τους, έκανα τεράστιες επενδύσεις στην υπηρεσία επιτήρησης και βοήθησα στην εφαρμογή του Νόμου Hillsborough. Επίσης, εφάρμοσα μια νέα προσέγγιση για τη βελτίωση της ποικιλομορφίας της δικαστικής μας εξουσίας και βοήθησα το υπουργείο Δικαιοσύνης στο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Θα ήμουν περήφανος αν συνέχιζα να υπηρετώ στο υπουργικό συμβούλιο. Αλλά ένας νέος πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει τη δική του ομάδα και εύχομαι στον Άντι Μπέρναμ και στο νέο υπουργικό συμβούλιο κάθε επιτυχία. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον σπουδαίο λαό του Τότεναμ, να υποστηρίζω αυτήν την κυβέρνηση των Εργατικών από τα πίσω έδρανα και να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω να νικήσουμε ξανά το Reform στις επόμενες γενικές εκλογές».

It has been the greatest privilege of my life, coming from humble beginnings in Tottenham, to serve in government as @Keir_Starmer’s Foreign Secretary, Justice Secretary and Britain’s first Black Deputy Prime Minister.



I am immensely proud of what we achieved, in Opposition and… — David Lammy (@DavidLammy) July 20, 2026

Από την πλευρά της, η Reeves «ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Άντι και την κυβέρνησή του» υποσχόμενη ότι θα συνεχίσει να βοηθά τους Εργατικούς «να φέρουν την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα».

«Ήταν το προνόμιο της ζωής μου να υπηρετήσω ως υπουργός Οικονομικών. Η οικονομία σήμερα είναι ισχυρότερη, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική χάρη στις επιλογές που έχουμε κάνει ως Εργατική Κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια. Η σταθερότητα αποκαταστάθηκε, οι επενδύσεις υλοποιήθηκαν και οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία μας βρίσκονται σε εξέλιξη. Είπα, όταν διορίστηκα υπουργός, ότι θα έκρινα τη θητεία μου αν οι ζωές των απλών ανθρώπων της εργατικής τάξης έχουν βελτιωθεί. Είμαι περήφανη που το λέω. Και σε κάθε νέα γυναίκα και κορίτσι, αφήστε τη θητεία μου να δείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στις φιλοδοξίες, τις ελπίδες ή τα όνειρά σας. Εύχομαι την καλύτερη τύχη στον διάδοχό μου, Άντι, και στο υπουργικό του συμβούλιο. Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου και θα συνεχίσω να παίζω τον ρόλο μου βοηθώντας αυτή την Εργατική κυβέρνηση να επιτύχει την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα» έγραψε χαρακτηριστικά η Reeves.

It has been the privilege of my life to serve as the Chancellor of the Exchequer.



The economy today is stronger, fairer and more resilient because of the choices we have taken as a Labour Government over the past two years.



Stability restored, investment delivered and reform… — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 20, 2026

Τα πρόσωπα της νέας κυβέρνησης Μπέρναμ στη Βρετανία

John Healey, Υπουργός Οικονομικών

Louise Haigh, Υπουργός του Δουκάτου του Λάνκαστερ

Ed Miliband, Υπουργός Εξωτερικών

Shabana Mahmood, Υπουργός Εσωτερικών

Wes Streeting, Υπουργός Άμυνας

Yvette Cooper, Υπουργός Υγείας

Lucy Powell, Υπουργός Παιδείας

Pat McFadden, Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων

Angela Rayner, Υπουργός Στέγασης

Jonathan Reynolds, Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου

Bridget Phillipson, Υπουργός Ισότητας

Lisa Nandy, Υπουργός Πολιτισμού

Miatta Fahnbulleh, Υπουργός Ενέργειας

Alex Norris, Υπουργός Δικαιοσύνης

Heidi Alexander, Υπουργός Μεταφορών

Angela Eagle, Υπουργός Περιβάλλοντος

Sir Chris Bryant, Υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία

Douglas Alexander, Υπουργός αρμόδιος για τη Σκωτία

Stephen Kinnock, Υπουργός αρμόδιος για την Ουαλία

Emma Reynolds, Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών

Anneliese Midgley, Κυβερνητική Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος

Ellie Reeves, Γενική Εισαγγελέας

Alan Campbell, Ηγέτης της Βουλής των Κοινοτήτων

Baroness Smith of Basildon, Ηγέτιδα της Βουλής των Λόρδων

Hamish Falconer, Υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων

Kanishka Narayan, Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης

Matthew Pennycook, Υπουργός Στέγασης

Η μεγάλη έκπληξη της νέας κυβέρνησης Μπέρναμ είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, John Healey, που αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Ο 66χρονος Healey παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στον στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Ο Healey, δημοφιλής βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, δεν θεωρείτο πιθανός υποψήφιος για το σημαντικότερο οικονομικό υπουργείο. Ωστόσο, είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός Οικονομικών στο παρελθόν.

Ο στόχος του τώρα θα είναι να βοηθήσει τον Μπέρναμ να βρει περισσότερους πόρους για να επενδύσει στην άμυνα.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian