Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμέτωπα με προβλήματα λόγω καύσωνα - Καθυστερήσεις σε εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση που έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ λόγω των καλοκαιρινών καυσώνων, ενώ τα νοσοκομεία έχουν αναγκαστεί να ακυρώσουν χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι σχεδόν 3.000 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους αυτό το καλοκαίρι λόγω επιπλοκών, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, που συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το NHS δήλωσε ότι το καλοκαίρι τούς έθεσε «υπό εξίσου μεγάλη πίεση με το χειμώνα», ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ήταν πιο επιβαρυμένα τον Ιούνιο από ό,τι σε οποιονδήποτε χειμερινό μήνα που έχει καταγραφεί.

Τόσο τα ραντεβού με τους γενικούς ιατρούς όσο και οι κλήσεις στο 999 αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι.

Νοσοκομεία με ελλείψεις στη Βρετανία

Αρκετά νοσοκομεία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς τα παλαιά κτίρια του NHS, πολλά από τα οποία χρονολογούνται από τη βικτοριανή εποχή, «δεν ήταν εξοπλισμένα για να ανταπεξέλθουν», με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας, οι αιματολογικές εξετάσεις και οι χειρουργικές επεμβάσεις.

Πολύ λίγα ιατρεία γενικών ιατρών ή νοσοκομειακά τμήματα διαθέτουν κλιματισμό, ο οποίος δίνεται με προτεραιότητα σε κρίσιμους χώρους όπως τα χειρουργεία, «λόγω του κόστους επένδυσης και λειτουργίας».

Η Βρετανία αντιμετώπισε μια άνευ προηγουμένου περίοδο καύσωνα, με τέσσερις κύματα καύσωνα από τον Μάιο και πολλά ρεκόρ θερμοκρασίας που καταρρίφθηκαν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 2.877 επιπλέον θάνατοι που προκλήθηκαν από τα κύματα καύσωνα τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ο καύσωνας ασκεί τεράστια πίεση στον οργανισμό και επιδεινώνει υποκείμενες παθήσεις όπως οι καρδιακές παθήσεις, ενώ προκαλεί και άμεσους θανάτους από θερμοπληξία.

Οι οικογενειακοί γιατροί αντιμετωπίζουν πρωτοφανή ζήτηση, καθώς οι ασθενείς χρειάζονται συμβουλές για ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη ή για επιδείνωση της κατάστασής τους. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 34,9 εκατομμύρια ραντεβού σε γενικούς ιατρούς, έναντι 31,4 εκατομμυρίων τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Αύξηση των ιατρικών ραντεβού λόγω καύσωνα

Η Δρ. Αμάντα Ντόιλ, εθνική διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο NHS της Αγγλίας, δήλωσε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ομάδες των γενικών ιατρών αντιμετώπισαν περισσότερα ραντεβού, τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά αιτήματα από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο Ιούνιο που έχει καταγραφεί, καθώς η χώρα αντιμετώπισε διαδοχικούς καύσωνες».

«Η ακραία ζέστη μπορεί να είναι επικίνδυνη, ιδίως για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους έχουν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς σε επιδείνωση της υγείας τους, με τα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης να είναι πιο επιβαρυμένα από το συνηθισμένο τον Ιούνιο».

Τον Ιούνιο, όταν σημειώθηκε καύσωνας οκτώ ημερών και καταγράφηκε ρεκόρ ημερήσιας θερμοκρασίας στους 38 °C, κατά μέσο όρο 81.264 άτομα επισκέπτονταν καθημερινά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθιστώντας τον μήνα αυτό τον πιο πολυάσχολο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο εθνικός ιατρικός διευθυντής του NHS, ο καθηγητής Φράνκι Σουόρντς, δήλωσε: «Το καλοκαίρι ασκεί πλέον στο NHS εξίσου μεγάλη πίεση με το χειμώνα, με το προσωπικό να αντιμετωπίζει μια τεράστια ζήτηση».

Ο καύσωνας ανέδειξε την παρωχημένη υποδομή των νοσοκομείων. Στο Νόρφολκ, εκατοντάδες ασθενείς είδαν να ακυρώνονται ζωτικής σημασίας εξετάσεις, καθώς ο εξοπλισμός μαγνητικής τομογραφίας υπέστη βλάβη λόγω της ζέστης.

Με πληροφορίες από Times