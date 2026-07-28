Βρετανία: Τα εστιατόρια σπεύδουν να εγκαταστήσουν κλιματισμό

Τα εστιατόρια και οι παμπ της Βρετανίας σπεύδουν να εγκαταστήσουν επιπλέον κλιματιστικά και συστήματα ψύξης, αφού οι πρόσφατοι καύσωνες έθεσαν σε δοκιμασία το προσωπικό και τους πελάτες και ανάγκασαν ορισμένες επιχειρήσεις του τομέα της εστίασης να μειώσουν το ωράριο λειτουργίας τους.

Για αυτή την εβδομάδα προβλέπεται ένα ακόμη κύμα υψηλών θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, με μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 35 °C στη νοτιοανατολική Αγγλία, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω διαταραχών.

Τα καταστήματα σπεύδουν να εγκαταστήσουν συστήματα κλιματισμού

Ενώ ο κλιματισμός γίνεται όλο και πιο συνηθισμένος στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλές επιχειρήσεις, ειδικά εκείνες που λειτουργούν σε παλαιότερες εγκαταστάσεις, διαθέτουν περιορισμένες υποδομές. Μια κυβερνητική έρευνα το 2023 διαπίστωσε ότι περίπου το ήμισυ των καφέ, εστιατορίων και καταστημάτων φαγητού σε πακέτο στο Ηνωμένο Βασίλειο διέθετε κάποιο χώρο με κλιματισμό.

Ωστόσο, οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι τα συστήματα ψύξης γίνονται όλο και πιο κρίσιμα για τη διατήρηση του προσωπικού και την προσέλκυση πελατών, καθώς η ακραία ζέστη γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη. «Στο μέλλον, ο κλιματισμός θα αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλα τα νέα καταστήματα», δήλωσε ο Καλίλ Ρεχμάν, συνιδρυτής της αλυσίδας πιτσαριών Caprinos.

Περισσότερα από 20 υπάρχοντα καταστήματα της Caprinos έχουν εγκαταστήσει κλιματισμό φέτος. Άλλα καταστήματα, μερικά από τα οποία περιμένουν άδεια δόμησης, έχουν κληθεί να προσφέρουν περισσότερα διαλείμματα και να χρησιμοποιούν λιγότερους φούρνους, ενώ ο Ρεχμάν προχωρά επίσης στην εγκατάσταση νέων ψυγείων, αφού αρκετά από αυτά παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα.

Το Tiella Trattoria, ένα ιταλικό εστιατόριο στο ανατολικό Λονδίνο, ελπίζει επίσης να εγκαταστήσει νέες μονάδες κλιματισμού αυτό το καλοκαίρι.

«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύματος καύσωνα αποφασίσαμε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε», δήλωσε η ιδρύτρια και σεφ Ντάρα Κλάιν. Αναγκάστηκε να καταργήσει όλα τα πιάτα με ζυμαρικά — ένα βασικό στοιχείο του μενού της — για αρκετές ημέρες τον Ιούνιο, επειδή η κουζίνα ανέβαζε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες.

Η Μέλανι Νόρμαν, διευθύντρια του γειτονικού Leigh’s Café, ξεκίνησε επίσης πρόσφατα συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, κάτι που χαρακτήρισε ως «κρίσιμη προσαρμογή», αφού η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή για πολλές ημέρες όταν οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν τον περασμένο μήνα.

Για άλλους, ωστόσο, το κόστος αποτελεί εμπόδιο. Το Maison Noor, μια αγορά τροφίμων χαλάλ που άνοιξε τον Μάρτιο, έχει υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση από το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να χρηματοδοτήσει συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού για τις εγκαταστάσεις του στο Ίλφορντ — ένα έργο για το οποίο ο διευθύνων σύμβουλος Ατίφ Αμίν έχει λάβει προσφορά ύψους έως και 70.000 λιρών.

«Σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι: ο φόβος μου είναι ότι οι άνθρωποι θα έρθουν μία φορά και δεν θα ξαναέρθουν επειδή θα θυμούνται ότι ένιωσαν άβολα», δήλωσε ο Αμίν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το αρχικό κόστος είναι «υπερβολικό για μια νέα επιχείρηση».

Καθυστερήσεις στις άδειες πολεοδομίας

Πολλές επιχειρήσεις του τομέα της εστίασης — ιδίως εκείνες που στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια ή βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα — αντιμετωπίζουν επίσης χρονοβόρες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση κλιματισμού.

«Είναι πραγματικά μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά για τα κτίρια που είναι διατηρητέα», δήλωσε η Λόρνα ΜακΦέρσον-Τζόνστον, διευθύντρια τροφίμων και ποτών στην Cubitt House Pubs, η οποία διαχειρίζεται οκτώ παμπ στο Λονδίνο.

Η ΜακΦέρσον-Τζόνστον προσπαθεί να λάβει άδεια πολεοδομίας για την εγκατάσταση κλιματισμού σε ένα από τα ακίνητά της εδώ και περισσότερο από 18 μήνες. Χωρίς αυτήν, έχει καταφύγει στην αγορά ανεξάρτητων ανεμιστήρων και στη χαλάρωση των κανονισμών σχετικά με τις στολές του προσωπικού.

Οι καθυστερήσεις μπορεί να αποβούν δαπανηρές για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο από τον κλαδικό οργανισμό UKHospitality διαπίστωσε ότι ένας στους έξι χώρους διακινδύνευε να κλείσει το επόμενο έτος.

Οι καύσωνες του Ιουνίου, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε νέο μηνιαίο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 37,7 °C, επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις στο Cubitt House. «Μερικοί πελάτες δεν ένιωθαν αρκετά άνετα για να δειπνήσουν», δήλωσε η ΜακΦέρσον-Τζόνστον.

Ωστόσο, ο Ντέιλ Χάνινγκς, διευθυντής του τομέα φιλοξενίας στη συμβουλευτική εταιρεία HaysMac, προειδοποίησε ότι η εγκατάσταση επιπλέον κλιματιστικών «δεν αποτελεί γρήγορη λύση» λόγω των καθυστερήσεων στις κατασκευαστικές εργασίες. Βραχυπρόθεσμα, συνιστούσε την αγορά ανεμιστήρων και εξωτερικών ομπρελών για τη μεγιστοποίηση του περιζήτητου χώρου.

Με πληροφορίες από Financial Times