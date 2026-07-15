Νάιτζελ Φάρατζ: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε να τον πυροβολήσει

Συνελήφθη άνδρας ο οποίος επειδή απείλησε να πυροβολήσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο συλληφθείς δημοσίευσε τον Μάιο μήνυμα στην πλατφόρμα X προς τον ηγέτη του Reform UK, στο οποίο έγραφε: «Θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι αν κερδίσεις».

Η ανάρτηση έγινε στις 8 Μαΐου, μία ημέρα μετά τις τοπικές εκλογές, ενώ ο άνδρας συνελήφθη στο Λονδίνο την Τρίτη. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Νάιτζελ Φάρατζ: Είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία ενεργεί προληπτικά λόγω μίας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο Φάρατζ δήλωσε στην The Telegraph: «Είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία ενεργεί προληπτικά εξαιτίας μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελπίζω να εξετάζει και τις άλλες τριακόσιες ή τετρακόσιες παρόμοιες αναρτήσεις μόνο για τη φετινή χρονιά».

«Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια όχι μόνο με λόγια, αλλά και με βίντεο ανθρώπων που πυροβολούν με όπλα και άλλα παρόμοια. Στο παρελθόν έχουμε υποβάλει πολλές αναφορές στην αστυνομία, αλλά πάντοτε μας έλεγαν ότι αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν πληρούν το απαιτούμενο όριο για να κινηθούν οι διαδικασίες, κάτι που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο».

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε: «Την Τρίτη 14 Ιουλίου, άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθη από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ως ύποπτος για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων προς μέλος του Κοινοβουλίου».

«Η σύλληψη σχετίζεται με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγινε νωρίτερα φέτος και καταγγέλθηκε στην αστυνομία την Παρασκευή 8 Μαΐου. Μετά την καταγγελία, οι ερευνητές υπέβαλαν αίτημα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη».

«Αφού οι ερευνητές έλαβαν τις σχετικές πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, σε κατοικία στο νότιο Λονδίνο. Αφού παρέμεινε υπό κράτηση όλη τη νύχτα, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών».

BREAKING: A man was arrested on Tuesday for threatening to kill Nigel Farage on social media, Reform UK has told Sky News.



The Metropolitan Police said the arrest related to a social media post from earlier this year, which was reported to police in May.https://t.co/iBwRH3u4jm pic.twitter.com/P2B4k1frfo — Sky News (@SkyNews) July 15, 2026

Ο θάνατος της Αν Ουίντεκομπ άνοιξε συζητήσεις για την ασφάλεια μελών του βρετανικού Κοινοβουλίου

Η υπόθεση έρχεται τη στιγμή που το Reform UK ζητά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τους βουλευτές, μετά τη δολοφονία της Αν Ουίντεκομπ.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας έχει δηλώσει ότι η Ουίντεκομπ σκοτώθηκε σε «στοχευμένη επίθεση», ενώ ο θάνατός της έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια των μελών του βρετανικού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη, ο σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας», προσθέτοντας ότι είναι «ανατριχιαστικό» το γεγονός πως τρεις εν ενεργεία ή πρώην βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στα 11 χρόνια που ο ίδιος βρίσκεται στο Κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Έχω αναθέσει σε αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους να εντοπίσουν τους καλύτερους μηχανισμούς για την προώθηση αυτού του έργου, ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Και ελπίζω ότι το σύνολο της Βουλής θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια τους επόμενους μήνες».

Ο νέος πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε επίσης ότι απαιτείται μία «σοβαρή επανεξέταση» των μέτρων ασφαλείας για τους βουλευτές.

Το Reform UK ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας των βουλευτών

Το Reform UK ζήτησε την Τετάρτη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας των βουλευτών από περίπου 4 εκατ. λίρες έως και 100 εκατ. λίρες, ώστε να παρέχεται πλήρης προστασία σε όλους όσοι τη ζητούν.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα Εσωτερικών, Ζία Γιούσουφ, φάνηκε να κατηγορεί πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης ότι διαμορφώνουν ένα αφήγημα που ισοδυναμεί με «υποκίνηση» εναντίον του Reform UK.

Όπως είπε, «το κλίμα μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε η Αν Ουίντεκομπ χαρακτηριζόταν από μια αδιάκοπη αφήγηση εκ μέρους πολιτικών και μέσων ενημέρωσης ότι το Reform UK αποτελεί απειλή, μια απειλή που πρέπει να σταματήσει επειγόντως».

Και κατέληξε: «Ένα αφήγημα τόσο αδιάκοπο που συνιστά υποκίνηση. Και γιατί γινόμαστε στόχος με αυτόν τον τρόπο; Επειδή λέμε πράγματα που μπορεί να μην είναι δημοφιλή σε πολλούς κύκλους του Γουέστμινστερ, αλλά είναι δημοφιλή στη χώρα συνολικά».

Με πληροφορίες από The Independent