Βρετανία: Άγρια επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ - Καταγράφηκε σε βίντεο

Ένας άνδρας που πιστεύεται ότι κατάγεται από το Σουδάν συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βρετανίας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά από επίθεση με μαχαίρι που οι αρχές χαρακτηρίζουν «βίαιη» και η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε συνοικία του βόρειου Μπέλφαστ. Θύμα της επίθεσης είναι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έχοντας υποστεί τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους της περιοχής να επεμβαίνουν προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνονται αρκετά άτομα να τον αντιμετωπίζουν, ενώ ένας άνδρας κρατά και ξύλινο μπαστούνι του παραδοσιακού ιρλανδικού αθλήματος χέρλινγκ.

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, ηλικίας περίπου 30 ετών, παραμένει υπό κράτηση.

Οι αρχές παραδέχθηκαν ότι αρχικά είχαν αναφέρει λανθασμένα πως ο συλληφθείς ήταν σομαλικής καταγωγής, διευκρινίζοντας αργότερα ότι πρόκειται για άνδρα από το Σουδάν. Όπως ανέφεραν, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Η αστυνομία κήρυξε το περιστατικό «μείζον συμβάν» και κάλεσε το κοινό να μην αναπαράγει τα βίντεο της επίθεσης, τα οποία περιέχουν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — 🇬🇧British and Proud🇬🇧 (@unionjackspirit) June 9, 2026

Έκκληση για ψυχραιμία από τις αρχές

Η επίθεση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, με αξιωματούχους να καταδικάζουν το περιστατικό και να απευθύνουν εκκλήσεις για ψυχραιμία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη», δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία ανοχή» απέναντι σε τέτοια περιστατικά βίας.

The horrific attack in Belfast last night is sickening.



I have absolutely no tolerance for abhorrent scenes of violence like this on our streets.



My thoughts are first and foremost with the victim, and I thank the first responders, including members of the public who… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 9, 2026

Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «βαθιά σοκαριστικό» περιστατικό και ευχαρίστησε τους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες των πέντε μεγαλύτερων κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασαν ομόφωνα την επίθεση, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει θέση για αυτού του είδους τη βαρβαρότητα» και ζητώντας να αφεθεί η δικαιοσύνη να ακολουθήσει τον δρόμο της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά από την κλήση και απέδωσε εύσημα στους κατοίκους που παρενέβησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω τραυματισμούς του θύματος.

Ο βοηθός αρχηγός της PSNI, Ράιαν Χέντερσον, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, προσθέτοντας ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα.

"People have a right to have their voice heard, and they have a right to do that peacefully."



PSNI Assistant Chief Constable Ryan Henderson calls for 'calm heads' amid concerns around protests after yesterday's knife attack in Belfast.https://t.co/qQKeawNMxJ



📺 Sky 501 pic.twitter.com/Hk0vEroMiN — Sky News (@SkyNews) June 9, 2026

Μαρτυρίες κατοίκων και φόβοι στην τοπική κοινωνία

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού το βράδυ της επίθεσης. Μία γυναίκα δήλωσε στο BBC ότι βρισκόταν στο σπίτι της όταν άκουσε φωνές από τον δρόμο και είδε γείτονες να προσπαθούν να βοηθήσουν.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Κράτησα τα παιδιά μου μέσα στο σπίτι και ήμουν τρομοκρατημένη», ανέφερε.

Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, χαρακτήρισε την επίθεση «συγκλονιστική», ενώ εξήρε τους πολίτες που έθεσαν σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια για να σταματήσουν τον δράστη.

Ανάλογες εκκλήσεις για ηρεμία απηύθυναν η αντιπρωθυπουργός Έμα Λιτλ-Πένγκελι και η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ, οι οποίες τόνισαν ότι η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς να πυροδοτηθούν νέες εντάσεις.

Ανησυχία εξέφρασαν και οργανώσεις μεταναστών. Το North West Migrants Forum δήλωσε ότι η επίθεση έχει προκαλέσει φόβο τόσο στους κατοίκους όσο και στις κοινότητες μεταναστών, σημειώνοντας ότι πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τις συνέπειες που μπορεί να έχει το περιστατικό στην κοινωνική συνοχή.

«Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, θυμωμένοι και ζητούν απαντήσεις», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι πολλά μέλη της αισθάνονται επίσης ανασφάλεια για το πώς θα επηρεάσει την καθημερινότητά τους η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από BBC