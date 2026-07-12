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Βρετανία: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Widdecombe

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η δολοφονία ήταν τρομοκρατική ενέργεια ή είχε πολιτικά κίνητρα

The LiFO team
The LiFO team
ANN WIDDECOMBE ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Ένας 28χρονος άνδρας συνελήφθη το Σάββατο το βράδυ στο Νότιο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, «ως ύποπτος για τη δολοφονία» της πρώην βουλεύτριας του Ηνωμένου Βασιλείου Ann Widdecombe, σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία.

«Ο ύποπτος, ο οποίος είναι λευκός Βρετανός υπήκοος, βρίσκεται πλέον υπό αστυνομική κράτηση», ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης. «Η οικογένεια της κυρίας Widdecombe έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη».

«Είχαμε τη στήριξη της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Βορειοανατολικής Αγγλίας και της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ, οι οποίες πραγματοποίησαν τη σύλληψη για λογαριασμό της Αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η δολοφονία της Widdecombe στη Βρετανία

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η δολοφονία της Widdecombe ήταν τρομοκρατική ενέργεια ή είχε πολιτικά κίνητρα.

Η πρώην βουλευτής βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χέιτορ του Ντέβον, την Πέμπτη. Η αστυνομία εκτιμά ότι η Widdecombe πέθανε μία μέρα πριν από την ανακάλυψη της σορού της.

«Είχε υποστεί σοβαρά τραύματα», ανέφερε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Ματ Λόνγκμαν σε προηγούμενη δήλωσή του.

Η σύλληψη του Σαββάτου είναι η δεύτερη στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της Widdecombe. Την Παρασκευή, η αστυνομία συνέλαβε για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια άφησε ελεύθερο έναν 26χρονο. Ο εν λόγω άνδρας «δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο της έρευνας», ανέφερε η αστυνομία.

Η Widdecombe, 78 ετών, ήταν πρώην βουλευτής των Συντηρητικών, υπουργός της κυβέρνησης και σταθερή παρουσία στη βρετανική τηλεόραση. Το 2019, εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος του «Brexit Party» του δεξιού βουλευτή Νάιτζελ Φάρατζ. Μετά την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, διετέλεσε εκπρόσωπος για θέματα μετανάστευσης της «Reform UK», της οργάνωσης που διαδέχθηκε το «Brexit Party».

Με πληροφορίες από CNN

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