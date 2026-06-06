Βρετανία: Στον γάμο του γιου της πριγκίπισσας Άννας τα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε ένα χωριό της νοτιοδυτικής Αγγλίας για να γιορτάσουν τον γάμο του γιου της πριγκίπισσας Άννας, του επιχειρηματία Πίτερ Φίλιπς, με τη νοσοκόμα Χάριετ Σπέρλινγκ.

Η Άννα συνοδεύτηκε από τον σύζυγό της, Τίμοθι Λόρενς, στην ιδιωτική τελετή στην εκκλησία All Saints στο Κεμπλ, κοντά στο Σίρενσεστερ, από τον αδελφό της βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και από άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του γιου και διαδόχου του Καρόλου, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και της συζύγου του πριγκίπισσας Κέιτ.

Ο γάμος του γιου της πριγκίπισσας Άννας

Παρούσες ήταν επίσης οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, κόρες του διασυρμένου μικρότερου αδελφού του Κάρολου, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος. Φωτ.: Getty Images

Η πριγκίπισσα Άννα. Φωτ.: Getty Images

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ. Φωτ.: Getty Images

Ο Φίλιπς, ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Β', είναι 19ος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Εργάζεται ως στέλεχος αθλητικής διαχείρισης και δεν αναλαμβάνει επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Η Σπέρλινγκ είναι νοσοκόμα παιδιατρικής.

Ο πρώτος γάμος του Φίλιπς - με την Ότομ Κέλι - κατέληξε σε διαζύγιο το 2021.

Με πληροφορίες από Reuters