Βρετανία: Σκληραίνει τη στάση της προς τη Ρωσία - Θα προμηθεύσει με ουράνιο την Ουκρανία

Η Βρετανία πρόκειται να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, στοχεύοντας στην επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος της.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ενόψει συνάντησης εργασίας της G7, αφιερωμένης στον συγκεκριμένο πόλεμο.

Ο Στάρμερ καταδικάζει τα πλήγματα της Ρωσίας

Καταδικάζοντας τα «βάρβαρα πλήγματα» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε πως το Λονδίνο θα «αυξήσει μια κλίμακα» και θα «πνίξει τα έσοδα που τροφοδοτούν τον πόλεμο του (σ.σ. ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», ενώ θα «προμηθεύσει την Ουκρανία με ενέργεια για τους χειμώνες που έρχονται».

Περίπου 210 εκατομμύρια λίρες (243 εκατ. ευρώ) αναμένεται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση εξαγωγών προκειμένου η βρετανική εταιρεία Urenco να προμηθεύσει με εμπλουτισμένο ουράνιο την ουκρανική κρατική επιχείρηση Energoatom, διευκρίνισε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί, και τούτη η ανακοίνωση το ενισχύει αυτό», διαβεβαίωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Στη Γαλλία ο Ζελένκσι για τη σύνοδο της G7

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει περισσότερη «πίεση» στη Ρωσία.

«Αυτό που θέλω ουσιαστικά είναι οι Αμερικανοί να πουν "είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία, θα ασκήσουμε περισσότερη πίεση στη Ρωσία"», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο TF1.

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