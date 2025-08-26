Βρετανία: Σχέδιο αλά Τραμπ από τον Φάρατζ – Υπόσχεται 600.000 απελάσεις μεταναστών

Το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ παρουσίασε ένα σχέδιο που προβλέπει την απέλαση έως και 600.000 μεταναστών μέσα σε πέντε χρόνια, εάν κερδίσει τις επόμενες εκλογές στη Βρετανία.

Το πρόγραμμα, που φέρει την ονομασία Operation Restoring Justice, προβλέπει ότι όσοι φτάνουν με μικρές βάρκες θα συλλαμβάνονται αμέσως, θα κρατούνται σε παροπλισμένες στρατιωτικές βάσεις και στη συνέχεια θα επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, εφόσον υπάρξουν σχετικές συμφωνίες.

Το σχέδιο του Φάρατζ για μαζικές απελάσεις

Σύμφωνα με τον Φάρατζ, «ο μόνος τρόπος να σταματήσουν οι βάρκες είναι να συλλαμβάνεται και να απελαύνεται κάθε άτομο που φτάνει με αυτόν τον τρόπο». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μέχρι πρότινος θεωρούσε τις μαζικές απελάσεις «πολιτικά αδύνατες», αλλά υποστήριξε ότι πλέον το κόμμα του διαθέτει «ένα αξιόπιστο σχέδιο» ώστε να εφαρμοστεί. Ο πρόεδρος του Reform, Ζία Γιούσουφ, ερωτηθείς αν είναι ρεαλιστικό να απελαθούν μισό εκατομμύριο άνθρωποι μέσα σε μία κοινοβουλευτική θητεία, απάντησε: «Απολύτως».

Το σχέδιο συνοδεύεται από μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κέντρων απέλασης σε απομακρυσμένες περιοχές, με χωρητικότητα έως 24.000 ατόμων σε διάστημα 18 μηνών. Το κόμμα υποστηρίζει ότι θα αυξήσει τις πτήσεις απέλασης σε πέντε την ημέρα, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής με κίνητρο 2.500 λιρών. Για τις χώρες που αρνούνται να δεχτούν πίσω υπηκόους τους, το Reform προτείνει την επιβολή κυρώσεων· αντίθετα, σε όσες συνεργαστούν θα δοθεί οικονομική βοήθεια, συνολικού ύψους 2 δισ. λιρών.

Τα μέτρα που προβλέπονται

Οικονομικά, το σχέδιο κοστολογείται σε 10 δισ. λίρες για την πενταετία, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι τα ποσά θα αντισταθμιστούν από τη μείωση των δαπανών για ξενοδοχεία και υποδομές φιλοξενίας. Παράλληλα, εξετάζεται η συνεργασία με τρίτες χώρες όπως η Ρουάντα και η Αλβανία, ενώ ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χρήση βρετανικών υπερπόντιων εδαφών όπως το νησί Ασενσιόν, στον Ατλαντικό ωκεανό.

Κεντρικό στοιχείο είναι το νέο νομοσχέδιο Illegal Migration (Mass Deportation) Bill, το οποίο θα επιβάλλει νομική υποχρέωση στον υπουργό Εσωτερικών να προχωρά σε απελάσεις, θα απαγορεύει την επανείσοδο όσων έχουν απελαθεί και θα παρακάμπτει διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή, το Reform δεσμεύεται ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και θα αντικαταστήσει τον Human Rights Act με έναν «Βρετανικό Χάρτη Δικαιωμάτων» που θα ισχύει μόνο για πολίτες και νόμιμους κατοίκους.

Η πολιτική συγκυρία και οι αντιδράσεις

Το σχέδιο παρουσιάζεται σε μια περίοδο όπου το Reform UK εμφανίζεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έρευνες που δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο δείχνουν το κόμμα να κινείται μεταξύ 29% και 33%, ξεπερνώντας τόσο τους Συντηρητικούς όσο και τους Εργατικούς. Ενισχυμένος από την πρωτιά αυτή, ο Φάρατζ εμφανίζεται πιο αποφασισμένος από ποτέ να προχωρήσει σε πολιτικές που πηγαίνουν πέρα από κάθε προηγούμενη εξαγγελία του, ακόμη και αν αυτό σημαίνει σύγκρουση με διεθνείς συνθήκες.

Φωτ: Wikipedia

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Το Εργατικό κόμμα τις χαρακτήρισε «ανεφάρμοστες», προειδοποιώντας ότι εξαρτώνται από τη συνεργασία χωρών όπως το Αφγανιστάν. Οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν το Reform ότι «αναπαράγει» ιδέες που είχαν παρουσιάσει οι ίδιοι, ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υποστήριξαν ότι «καταρρέουν με την παραμικρή εξέταση», καθώς δεν είναι σαφές πού θα κρατηθούν ή πού θα σταλούν οι απελαυνόμενοι.

Η συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο όπου οι αφίξεις μεταναστών στη Μάγχη αυξάνονται κατακόρυφα. Μόνο το 2025 έχουν καταγραφεί 28.288 αφίξεις, 46% περισσότερες από πέρσι, ενώ οι αιτήσεις ασύλου ανήλθαν σε 111.000 μέχρι τον Ιούνιο. Συνολικά, από το 2020 έχουν καταγραφεί σχεδόν 189.000 παράτυπες αφίξεις, κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, την Ερυθραία, το Ιράν και το Σουδάν.

Η κυβέρνηση των Εργατικών, που εξελέγη το 2024, έχει υποσχεθεί ότι θα «σπάσει τα κυκλώματα διακινητών» και έχει ήδη υπογράψει με τη Γαλλία ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανταλλαγής αιτούντων άσυλο με βάση την αρχή «ένας προς έναν».

Με πληροφορίες από BBC